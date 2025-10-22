Объявлен план окончания войны - на какие уступки готова Украина и чего боится Россия

Зеленский и премьер Швеции подписали соглашение, которое предусматривает передачу Украине в будущем до 150 современных самолетов и сделали ряд заявлений.

https://glavred.info/war/obyavlen-plan-okonchaniya-voyny-na-kakie-ustupki-gotova-ukraina-i-chego-boitsya-rossiya-10708673.html Ссылка скопирована

На какие уступки готова Украина и чего боится Россия / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что может заставить Россию сесть за стол переговоров

На какие уступки может пойти Украина для мира

Что известно о плане Украины и ЕС по окончанию войны

22 октября 2025 года в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Швецию состоялось подписания ряда двусторонних соглашений по оборонному сотрудничеству. Во время пресс-конференции, которую транслировал Офис президента Украины, лидеры Украины и Швеции отметили стратегическое значение новых документов, в частности, на согласовании рамочного соглашения о развитии шведско-украинской оборонной промышленности и возможности поставки Украине до 100-150 истребителей JAS 39 Gripen в будущем.

Главред собрал основные заявления лидеров.

видео дня

Сколько самолетов Gripen и когда получит Украина

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях Украины приобрести от 100 до 150 новых истребителей Gripen. Шведский премьер отметил, что это только начало долгого процесса и приблизит страны к большой экспортной сделки для Saab, открывая значительные возможности для воздушных сил Украины, оборонной промышленности Швеции и долгосрочного сотрудничества между двумя государствами.

"Это письмо о намерениях, это соглашение, оно не направлено на какие-то конкретные новые поставки в этот момент, это о долгосрочном сотрудничестве, что касается сотрудничества такого типа, и возможностей получить большую сделку между нашими странами. Что-то около 100-150 истребителей Gripen серии І, которая сейчас начинает производиться, и это позволит построить очень серьезные воздушные силы в Украине, которые станут частью большой семьи систем истребителей. И это соглашение - это четкое взаимное заявление о намерениях, и это начало длительного путешествия на следующие 10-15 лет, и есть долгосрочные амбиции", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что необходимо как можно скорее завершить все процедурные вопросы, чтобы наполнить рамочное соглашение конкретным содержанием, отметив, что Украина уже доказала способность оперативно выполнять подобные задачи.

"Мы готовили пилотов, мы готовим технические команды, мы готовим инфраструктуру. И теперь наши команды должны сделать все, чтобы следующий год стал временем начала более предметной реализации наших договоренностей, началом использования Gripen. Конечно, мы сегодня обсудили другие ключевые вопросы", - добавил он.

Gripen / Инфографика: Главред

Что может заставить Россию сесть за стол переговоров

Зеленский сообщил, что проинформировал премьера Швеции о координации усилий с США и другими партнерами, подчеркнув, что Россия реагирует только на силу давления. Именно поэтому был поднят вопрос поставки дальнобойных систем, в частности Томагавков, ведь после упоминания о них Путин сразу вернулся к дипломатическим шагам, хотя сейчас его заинтересованность в переговорах несколько снизилась.

"И именно наша дальнобойность может усадить Россию за стол, чтобы реально закончить эту войну. Мы обсудили ситуацию с ПВО. Я благодарю каждого партнера, который уже присоединился к программе PURL, что позволяет нам покупать американское оружие, в том числе, безусловно, это приоритет, ракеты для Patriot", - подчеркнул он.

ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

Президент также отметил ожидание принятия 19-го пакета санкций ЕС и важность использования российских активов для защиты от агрессии РФ. Он добавил, что подготовка соответствующих решений сложная, и особенно важно единство и солидарность Европы для их поддержки.

"Мы готовим соответствующие решения. Это очень непросто. Мы очень рассчитываем на единство, солидарность Европы и на поддержку", - резюмирует он.

Что известно о плане Украины и ЕС по окончанию войны

Зеленский прокомментировал подготовку 12-пунктного плана Европы и Украины для завершения войны, отметив, что план ориентирован на будущее.

"Что касается европейского плана, есть предложения, такие как от Франции, от некоторых европейцев. Я думаю, что мы понимаем друг друга. Немного, а некоторые европейские страны действительно очень помогают этим. Они хотят представить свой взгляд. Это не план, как тотально остановить войну, это план, в основном, как остановить войну. Я знаю определенные шаги по этому поводу, но мы... Действительно, это надо обсудить. Это еще не сделано. Да, это надо обсудить", - сказал он.

На какие уступки может пойти Украина для мира

Зеленский добавил, что ключевой будет важная встреча в Британии, хотя часть партнеров будет присутствовать онлайн, а некоторые - офлайн. Он подчеркнул, что коалиция желающих должна завершить согласование гарантий безопасности для Украины, что является важным шагом для завершения войны, остановки агрессии России и личной воли Путина разрушить Украину.

Президент отметил, что гарантии безопасности нужны, чтобы исключить любое повторение агрессии в будущем. Украина уже обсуждала эти вопросы в течение двух часов с президентом США и готова переходить к дипломатическим шагам.

"Мы поддерживаем вопрос прекращения огня. Мы готовы к дипломатии, но не при условиях, что мы должны откуда-то выходить, даря агрессору свою землю, свои территории. Безусловно, это не о километрах. Вопрос, безусловно, о домах, о наших людях, о нашей истории, идентичности. Это наша территориальная целостность. Поэтому мы готовы к дипломатии, но, как я говорил и президент Соединенных Штатов Америки, вопрос в том, что мы не видим готовность Российской Федерации", - указал он в ответ на вопрос о возможных уступках Украины.

Зеленский отметил, что все дипломатические шаги России, в частности ее звонки и сообщения, направленные на отсрочку решений США и Европы, таких как введение санкций или поставки Томагавков Украине. Он подчеркнул, что Россия просто отодвигает эти обязательные меры давления на себя, и готовность к переговорам станет очевидной только тогда, когда она действительно захочет дипломатии.

Tomahawk / Инфографика: Главред

Вопрос замороженных российских активов

Зеленский подчеркнул, что сейчас давление на Россию является недостаточным. Поставки вооружения, контракты и решения по новым самолетам - это часть этого давления, поскольку они усиливают Украину, ее народ и армию.

Он добавил, что вопрос российских активов является сложным, и надеется на принятие решения в ближайшее время. Россия делает все возможное, чтобы помешать этому, пытаясь уменьшить финансирование Украины во время войны путем разделения США и ЕС, а также ослабления единства внутри ЕС. В то же время Зеленский отметил, что сильные европейские страны остаются объединенными, что является важным фактором противодействия.

"И замораживание активов - это решение, как не потерять эти важные средства для украинской безопасности. Далее. Программа PURL важна. Мы знаем, что Россия работает с некоторыми европейскими странами, давит на них, чтобы они не делали взносов в эту программу. И эта программа она в основном касается PAC-3. Потому что нам нужны эти ракеты, особенно во время войны, особенно для систем Патриот, которых нет в Европе. И также есть сильные шаги на поле боя. Россия продвигает дезинформацию в медиа, в основном в Соединенных Штатах. Сегодня также в Европе, что они побеждают в этой войне, что они побеждают, но это неправда. Они имеют потери более миллиона человек, миллион 300 тысяч. Поэтому экономика падает", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что необходимы реальные, тотальные санкции на энергетику РФ без всяких компромиссов. Это окажет давление на Россию и заставит ее сесть за стол переговоров.

Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика: Главред

Он также добавил, что использование замороженных активов РФ могло бы существенно изменить ситуацию. В то же время Россия будет делать все возможное, чтобы помешать этому решению, пытаясь запугать страны и посеять сомнения. Украина же делает все возможное для прогресса, и Зеленский надеется на позитивные шаги в ближайшее время, подчеркивая важность этого сигнала для всей Европы.

"Не бойтесь России. Решение о замороженных активах касается всех этих стран. Потому что, больше всего, они на правильной стороне истории. И я надеюсь, что они не боятся. Потому что, если у вас есть такое единство, как в ЕС, в Европе в целом, с Украиной и Британией, вы тогда сильнее, чем Россия. Поэтому не бойтесь, это сильно поможет", - резюмирует он.

Путин может открыть новый фронт

Зеленский отметил, что если не остановить Путина в Украине, это будет представлять угрозу для всей Европы. Он подчеркнул, что Швеция - важная и сильная составляющая ЕС, и если одна из европейских стран окажется в зоне риска, то вся Европа пострадает.

"Если мы не остановим Путина, если не будет плана, как прийти к миру, если у нас не будет минимума для этого, прекращения огня, понимания, что делать дальше, Путин попытается открыть новый фронт в каком-то другом месте, потому что для него Украина очень сложная. Я не сравниваю нашу безопасность или военные возможности с другими странами. Совсем нет, я не хочу это сделать. Я просто хочу сказать, что мы в войне были так много лет. Поэтому я думаю, что другие страны не готовы к такому, как мы, сложно подготовиться к войне. Это не правда, что кто-то может реально подготовиться к войне, полностью подготовиться, потому что психологически самое важное - это люди, которые готовы к войне. Кто хочет войны? Нормальные люди войны не хотят", - подчеркнул президент Украины.

/ Фото: скриншот

Почему России трудно оккупировать Украину

Президент также отметил, что оккупировать территорию - одно, а удержать ее - совсем другое. По его словам, Украина имеет большую территорию, для ее контроля нужны значительные человеческие ресурсы, даже временное удержание отнимает много сил и стоит дорого.

"Поэтому здесь есть много деталей. Мы можем говорить об этом в деталях, но для этого надо очень много времени, для этого обсуждения. Поэтому, я думаю, риски прежде всего для небольших стран. Это мое мнение. И для Путина не важно, в НАТО они, в ЕС или нет", - резюмировал Зеленский.

Почему Украине нужны именно самолеты Gripen - мнение эксперта

Авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап считает, что Gripen - именно тот самолет, который нужен Украине, поскольку он идеально соответствует нашим требованиям и задачам. В интервью Главреду он отметил, что для его получения не нужно сложных согласований с США из-за страха перед Путиным. По его словам, шведский истребитель оптимально подходит для нынешних условий и потребностей Украины.

"Можно, в принципе, полетать еще и на наших бомбардировщиках Су-24, они адаптированы под Storm Shadow/SCALP-EG, но работают в рамках ограниченных возможностей. У них нельзя изменить целеуказание, когда ты уже взлетел, поэтому наш самолет является просто платформой. А вот Gripen - действительно нормальный истребитель с современными радарами", - подытожил авиационный эксперт.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред