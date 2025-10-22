Где и насколько завтра будут выключать свет: подробности от "Укрэнерго"

"Укрэнерго" вводит вынужденные ограничения потребления электроэнергии в большинстве регионов Украины.

Граждан призывают экономно пользоваться светом / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com.ua

Россия снова атаковала энергосистему Украины

23 октября с 07:00 до 23:00 будут действовать отключения света

В "Укрэнерго" предупреждают о перегрузке сети

Вследствие очередной масштабной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине во многих областях вводят отключения электроэнергии. Энергетики предупреждают, что сложная ситуация в энергосистеме сохранится и 23 октября, сообщили в "Укрэнерго".

Графики и ограничения для населения

По информации компании, с 07:00 до 23:00 в большинстве регионов страны будут действовать вынужденные ограничения электропотребления.

"Для населения вводятся графики почасовых отключений. Одновременно могут быть обесточены три очереди потребителей", - отметили в "Укрэнерго".

Кроме того, промышленные предприятия будут работать по графикам ограничения мощности, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

В компании отметили, что об изменениях ситуации будут информировать дополнительно и призвали украинцев рационально потреблять электроэнергию.

Экспертная оценка ситуации

Энергетический эксперт Юрий Корольчук из Института энергетических стратегий объясняет, что главной проблемой является разбалансировка энергосистемы после ракетных ударов. По его словам, система сейчас нестабильна, и специалисты вынуждены налаживать новые цепи поставки электроэнергии от АЭС через подстанции "Укрэнерго" к потребителям.

Графики отключения света / Инфографика: Главред

"Такая же проблема существует и в случае других источников генерации - ГЭС, ТЭС, ТЭЦ", - отмечает Корольчук. Он добавляет, что нестабильность работы АЭС, которые почти не поддаются эффективному маневрированию, вынуждает вводить ограничения для потребителей.

Эксперт выразил надежду на стабилизацию системы, отметив, что глава "Укрэнерго" Зайченко дал прогноз относительно возможного выравнивания ситуации в течение недели.

Отключение света в Украине - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина снова вынуждена прибегнуть к аварийным отключениям электроэнергии и внедрению графиков. При этом в некоторых городах и регионах ситуация может существенно ухудшиться. Об этом заявил эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, отметив, что жители Киева могут оставаться без света в течение нескольких дней.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук также спрогнозировал, какой может быть ситуация с электроснабжением зимой, если российские атаки будут продолжаться.

Напомним, ночью 22 октября российские оккупанты осуществили очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате в большинстве областей страны введены аварийные отключения, сообщили в "Укрэнерго".

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

