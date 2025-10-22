Город-миллионник может остаться без света на несколько дней: неутешительный прогноз

Что сказал Игнатьев:
- Киев может остаться без стабильного электроснабжения на несколько дней
- Блэкаутов продолжительностью в месяцы в столице, скорее всего, не будет
- Россияне специально бьют по объектам энергетики в конкретном регионе
Украина вынужденно вернулась к аварийным отключениям электроэнергии и введению графиков. Но для некоторых городов и областей ситуация может значительно ухудшиться.
Об этом в эфире Киев24 рассказал эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев. По его словам, в частности, жители Киева могут днями сидеть без света.
Что грозит Киеву
Ситуация в столице может быть похожей на ту, которая сейчас есть на Черниговщине, когда жители области часами и иногда днями оставались без электроснабжения.
"Полного блэкаута, что киевляне будут месяцами без электроснабжения - такое действительно маловероятно, но локальные ситуации, которые приведут к нескольким дням без стабильного электроснабжения, мы это уже переживали и в прошлом году. Поэтому такие локальные ситуации действительно могут быть", - подчеркнул он.
Смотрите видео с прогнозом эксперта о возможных отключениях света в Киеве:
Как Россия выбирает цели для ударов
Игнатьев пояснил, что тактика ударов России по энергетической инфраструктуре Украины заключается в том, чтобы целиться в объекты, которые питают отдельные регионы.
"В Чернигове произошел полный блэкаут - город остался без электроэнергии, что повлекло серьезные перебои с водоснабжением и мобильной связью. Причиной стало повреждение критической инфраструктуры в результате массированной атаки, которая произошла накануне", - пояснил эксперт.
Какой будет ситуация со светом в Украине зимой
Как писал Главред, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупреждал, что европейские соседи Украины тоже имеют ограниченные возможности для аварийной помощи - потребление электроэнергии у них выросло из-за аналогичного похолодания. Коммерческий импорт также пока не запущен в необходимых объемах, ведь энергетики не ожидали такой стремительной нагрузки уже в середине октября.
Поэтому зима будет сложной и вспоминать об экономии электроэнергии надо украинцам уже сейчас.
Отключение света в Украине - последние новости
Ранее стало известно, что отключения электроэнергии для жителей городов, которые находятся на расстоянии 100-120 километров от линии фронта могут стать привычным явлением.
Накануне сообщалось, что из-за погодных условий потребление электроэнергии в Украине возросло. Несмотря на это, ремонтные работы продолжаются и часть из них уже завершена, что в ближайшие дни позволит увеличить генерацию и обеспечить стабильную работу энергосистемы без аварийных отключений.
Напомним, Главред писал, что по словам главы Укрэнерго Виталия Зайченко, аварийные отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться еще в течение недели, а в отдельных регионах даже дольше.
Кто такой Станислав Игнатьев?
Станислав Игнатьев - председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation.
