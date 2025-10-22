Город-миллионник может остаться без света на несколько дней: неутешительный прогноз

Украинцы должны подготовиться к возможным долговременным отключениям.

Прогноз отключений электроэнергии в столице / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Что сказал Игнатьев:

Киев может остаться без стабильного электроснабжения на несколько дней

Блэкаутов продолжительностью в месяцы в столице, скорее всего, не будет

Россияне специально бьют по объектам энергетики в конкретном регионе

Украина вынужденно вернулась к аварийным отключениям электроэнергии и введению графиков. Но для некоторых городов и областей ситуация может значительно ухудшиться.

Об этом в эфире Киев24 рассказал эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев. По его словам, в частности, жители Киева могут днями сидеть без света.

Что грозит Киеву

Ситуация в столице может быть похожей на ту, которая сейчас есть на Черниговщине, когда жители области часами и иногда днями оставались без электроснабжения.

"Полного блэкаута, что киевляне будут месяцами без электроснабжения - такое действительно маловероятно, но локальные ситуации, которые приведут к нескольким дням без стабильного электроснабжения, мы это уже переживали и в прошлом году. Поэтому такие локальные ситуации действительно могут быть", - подчеркнул он.

Как Россия выбирает цели для ударов

Игнатьев пояснил, что тактика ударов России по энергетической инфраструктуре Украины заключается в том, чтобы целиться в объекты, которые питают отдельные регионы.

"В Чернигове произошел полный блэкаут - город остался без электроэнергии, что повлекло серьезные перебои с водоснабжением и мобильной связью. Причиной стало повреждение критической инфраструктуры в результате массированной атаки, которая произошла накануне", - пояснил эксперт.

Какой будет ситуация со светом в Украине зимой

Как писал Главред, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупреждал, что европейские соседи Украины тоже имеют ограниченные возможности для аварийной помощи - потребление электроэнергии у них выросло из-за аналогичного похолодания. Коммерческий импорт также пока не запущен в необходимых объемах, ведь энергетики не ожидали такой стремительной нагрузки уже в середине октября.

Поэтому зима будет сложной и вспоминать об экономии электроэнергии надо украинцам уже сейчас.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее стало известно, что отключения электроэнергии для жителей городов, которые находятся на расстоянии 100-120 километров от линии фронта могут стать привычным явлением.

Накануне сообщалось, что из-за погодных условий потребление электроэнергии в Украине возросло. Несмотря на это, ремонтные работы продолжаются и часть из них уже завершена, что в ближайшие дни позволит увеличить генерацию и обеспечить стабильную работу энергосистемы без аварийных отключений.

Напомним, Главред писал, что по словам главы Укрэнерго Виталия Зайченко, аварийные отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться еще в течение недели, а в отдельных регионах даже дольше.

Кто такой Станислав Игнатьев? Станислав Игнатьев - председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation.

