"Было прямое попадание": российский дрон убил маму, младенца и 12-летнюю девочку

Марина Фурман
22 октября 2025, 14:12
Соседи рассказали, что семья переехала из Киева в село, потому что думали, что там им будет спокойнее и безопаснее.
Дети и женщина погибли в собственном доме после атаки врага

  • В Киевской области есть жертвы в результате вражеской атаки
  • Погибла мама, 6-месячный ребенок и 12-летняя девочка

Ночью и утром 22 октября российская армия массированно атаковала Украину, в частности Киевскую область, где погибла мама, 6-месячная дочь и 12-летняя племянница. Соседи в комментарии Радио Свобода рассказали о погибших членах семьи.

Согласно предоставленным комментариям, семья сначала проживала в столице, в Киеве. Однако из-за опасности и постоянного стресса, они решили переехать в село Погребы, надеясь, что там им будет спокойнее и безопаснее.

"Там прямое попадание в здание вышло, сразу начался пожар... я побежал туда. Кричали, кричали: "Кто жив", но никто не откликался", - рассказывает один из соседей.

Другой отмечает, что до приезда спасателей пытались потушить пожар самостоятельно, но шансов спастись у погибших членов семьи почти не было.

В материале ТСН уточнили, что "Шахед" попал как раз в комнату, где спали 37-летняя Антонина с шестимесячной дочерью Аделиной, а также 12-летняя племянница Настя.

Выжил только дедушка, который в момент атаки тоже был в доме.

Как уточняет сельский голова в Зазимском сельском совете, в доме погибли Антонина Зайченко 1987 года рождения, ее дочь Аделина, которой было шесть месяцев, и 12-летняя племянница Анастасия. Их тела нашли на месте пожара в частном доме.

Как писал Главред, утром 22 октября российские оккупанты атаковали Киев. В столице были слышны взрывы. Наблюдались перебои со светом, вспыхнули пожары. В результате российской атаки по столице погибли супруги. Погибшему мужчине было 69 лет, а жене - 67.

Кроме этого, в ночь на 22 октября российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по территории Запорожья. В городе вспыхнули пожары, пострадали люди.

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что этой ночью украинские бойцы обезвредили 349 из 433 российских воздушных целей.

Об источнике: Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Украинцы покупают килограммами: в магазинах подскочили цены на базовые продукты

Украинцы покупают килограммами: в магазинах подскочили цены на базовые продукты

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Мобилизация с 18 до 24 лет - в Украине заработали важные изменения

Мобилизация с 18 до 24 лет - в Украине заработали важные изменения

Вся суть работы Гетманцева — в самопиаре и уничтожении экономики — военный

Вся суть работы Гетманцева — в самопиаре и уничтожении экономики — военный

