'Было прямое попадание': российский дрон убил маму, младенца и 12-летнюю девочку

Главное:
- В Киевской области есть жертвы в результате вражеской атаки
- Погибла мама, 6-месячный ребенок и 12-летняя девочка
Ночью и утром 22 октября российская армия массированно атаковала Украину, в частности Киевскую область, где погибла мама, 6-месячная дочь и 12-летняя племянница. Соседи в комментарии Радио Свобода рассказали о погибших членах семьи.
Согласно предоставленным комментариям, семья сначала проживала в столице, в Киеве. Однако из-за опасности и постоянного стресса, они решили переехать в село Погребы, надеясь, что там им будет спокойнее и безопаснее.
"Там прямое попадание в здание вышло, сразу начался пожар... я побежал туда. Кричали, кричали: "Кто жив", но никто не откликался", - рассказывает один из соседей.
Другой отмечает, что до приезда спасателей пытались потушить пожар самостоятельно, но шансов спастись у погибших членов семьи почти не было.
В материале ТСН уточнили, что "Шахед" попал как раз в комнату, где спали 37-летняя Антонина с шестимесячной дочерью Аделиной, а также 12-летняя племянница Настя.
Выжил только дедушка, который в момент атаки тоже был в доме.
Как уточняет сельский голова в Зазимском сельском совете, в доме погибли Антонина Зайченко 1987 года рождения, ее дочь Аделина, которой было шесть месяцев, и 12-летняя племянница Анастасия. Их тела нашли на месте пожара в частном доме.
Смотрите видео, в котором соседи рассказывают о погибшей семье во время атаки в Погребах Киевской области:
Как писал Главред, утром 22 октября российские оккупанты атаковали Киев. В столице были слышны взрывы. Наблюдались перебои со светом, вспыхнули пожары. В результате российской атаки по столице погибли супруги. Погибшему мужчине было 69 лет, а жене - 67.
Кроме этого, в ночь на 22 октября российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по территории Запорожья. В городе вспыхнули пожары, пострадали люди.
В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что этой ночью украинские бойцы обезвредили 349 из 433 российских воздушных целей.
Об источнике: Радио Свобода
Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.
