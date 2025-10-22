Внимательно к тревогам: украинцев предупредили об угрозе нового ракетного удара

Мониторинговые каналы фиксируют движение российских бомбардировщиков к югу от аэродрома "Оленья".

https://glavred.info/ukraine/vnimatelno-k-trevogam-ukraincev-predupredili-ob-ugroze-novogo-raketnogo-udara-10708547.html Ссылка скопирована

Есть угроза нового массированного ракетного удара по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Есть угроза нового ракетного удара по Украине

Замечена активность российских бомбардировщиков

Страна-агрессор Россия может в очередной раз нанести массированный удар по Украине. О вероятной опасности сообщает ряд мониторинговых каналов.

Украинцев призывают внимательно относиться к возможным воздушным тревогам.

видео дня

По данным мониторинговых каналов, в ближайшее время возможно нанесение ракетного удара по территории Украины стратегическими бомбардировщиками.

"Авиагруппа в составе 1-го Ту-95МС и 2х Ту-22м3 продолжает движение на юг от аэродрома "Оленья". Продолжаем следить.", - говорится в сообщении.

Между тем Воздушные силы ВСУ сообщают, что над Сумской областью фиксировали вражеский разведывательный дрон, который может быть наводчиком вражеских средств поражения.

Кроме этого, разведывательный БпЛА работает вдоль побережья (Южное, Одесская область).

Мониторинговые каналы в очередной раз призвали реагировать на возможные ракетные угрозы со стороны РФ.

Какими ракетами РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

РФ готовит удары по Украине - какие города под угрозой

Россияне сразу после наступления первых морозов продолжат наносить массированные комбинированные удары по энергообъектам Украины.

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман в комментарии Главреду рассказал, что Россия сосредоточит удары на городах-миллионниках, в частности на Киеве, Львове, Днепре, на всех областных центрах.

Российские атаки на украинские города - новости по теме

Как писал Главред, утром 22 октября российские оккупанты атаковали Киев. В столице были слышны взрывы. Наблюдались перебои со светом, вспыхнули пожары. В результате российской атаки по столице погибли супруги. Погибшему мужчине было 69 лет, а его жене - 67.

Кроме этого, в ночь на 22 октября российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по территории Запорожья. В городе вспыхнули пожары, пострадали люди.

Утром 22 октября Россия продолжила терроризировать Украину. Под атакой дронов оказался детский сад в Харькове. В результате вражеского удара пострадали дети.

Читайте также:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред