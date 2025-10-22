Разрушенные дома и "Новая почта": как выглядит Новгород-Северский после удара РФ

Ключевые факты:
- РФ атаковала центр Новгород-Северского, по меньшей мере 4 погибших
- Разрушениям подверглись больница, лицей, "Новая почта", кафе и жилые дома
- За сутки - 94 удара по Черниговской области
Во вторник вечером, 21 октября, российская армия осуществила массированный комбинированный удар по Новгород-Северскому. Вражеские снаряды и дроны попали прямо в центр города, разрушив гражданскую инфраструктуру и жилые дома.
Об этом сообщила Черниговская ОГА в своем Telegram. Погибли по меньшей мере 4 человека, еще 11 - ранены, среди них 10-летний ребенок в критическом состоянии.
Разрушениям подверглись лицей, больница, кафе, отделение "Новой почты", медицинский транспорт и частные авто.
Один дом сгорел полностью, еще по меньшей мере 9 домов - существенно повреждены.
Черниговщина под огнем
За сутки россияне осуществили 94 удара по 28 пограничным населенным пунктам области. Повреждены энергообъекты в трех громадах, что повлекло аварийные и почасовые отключения электроэнергии. Энергетики работали всю ночь, но сети остаются перегруженными.
Областная власть просит жителей региона экономно потреблять электроэнергию, учитывая сложную ситуацию в энергосистеме страны.
Удары по Украине - последние новости по теме
Днем, 21 октября российские оккупационные войска устроили массированную атаку ударными БпЛА типа "Шахед" по Черниговской области. Под ударом врага оказался Новгород-Северский.
20 октября российские оккупационные войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре в Нежинском районе Черниговской области, из-за чего тысячи жителей остались без электроснабжения.
Кроме того, в ночь на 18 октября Россия осуществила атаку дронами-камикадзе "Шахед" по Запорожской области - в городе прогремели взрывы и вспыхнул пожар, сообщили в Запорожской ОГА.
Вам может быть также интересно:
- "Время пришло": Зеленский назвал количество жертв ночной атаки и обратился к партнерам
- Мирный план Трампа по Украине потерпел неудачу, и Путина это устраивает - CNN
- "Спастись было невозможно": в результате удара по Киеву погибли супруги
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред