Разрушенные дома и "Новая почта": как выглядит Новгород-Северский после удара РФ

Dasha Balahurchyk
22 октября 2025, 11:40
Повреждения зафиксированы в центральной части города.
обстрел 21 октября
Последствия обстрела Новгород-Северского / Коллаж: Главред, фото: Черниговская ОВА

Ключевые факты:

  • РФ атаковала центр Новгород-Северского, по меньшей мере 4 погибших
  • Разрушениям подверглись больница, лицей, "Новая почта", кафе и жилые дома
  • За сутки - 94 удара по Черниговской области

Во вторник вечером, 21 октября, российская армия осуществила массированный комбинированный удар по Новгород-Северскому. Вражеские снаряды и дроны попали прямо в центр города, разрушив гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

Об этом сообщила Черниговская ОГА в своем Telegram. Погибли по меньшей мере 4 человека, еще 11 - ранены, среди них 10-летний ребенок в критическом состоянии.

обстрел Новгород-Сиверского
Как выглядит Новгород-Северский после атаки РФ / Черниговская ОГА

Разрушениям подверглись лицей, больница, кафе, отделение "Новой почты", медицинский транспорт и частные авто.

Один дом сгорел полностью, еще по меньшей мере 9 домов - существенно повреждены.

обстрел Новгород-Сиверского
Армія РФ завдала масованого удару по Новгород-Сіверському / Чернігівська ОВА

Черниговщина под огнем

За сутки россияне осуществили 94 удара по 28 пограничным населенным пунктам области. Повреждены энергообъекты в трех громадах, что повлекло аварийные и почасовые отключения электроэнергии. Энергетики работали всю ночь, но сети остаются перегруженными.

Областная власть просит жителей региона экономно потреблять электроэнергию, учитывая сложную ситуацию в энергосистеме страны.

Удары по Украине - последние новости по теме

Днем, 21 октября российские оккупационные войска устроили массированную атаку ударными БпЛА типа "Шахед" по Черниговской области. Под ударом врага оказался Новгород-Северский.

20 октября российские оккупационные войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре в Нежинском районе Черниговской области, из-за чего тысячи жителей остались без электроснабжения.

Кроме того, в ночь на 18 октября Россия осуществила атаку дронами-камикадзе "Шахед" по Запорожской области - в городе прогремели взрывы и вспыхнул пожар, сообщили в Запорожской ОГА.

