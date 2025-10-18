Россияне ударили по учебному заведению в Запорожье - там возник пожар, детали

Экстренные службы уже ликвидируют последствия российского удара.

Удар по Запорожской области / коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

Россияне атаковали Запорожье Шахедами

В результате обстрела возникло несколько пожаров

К счастью, люди не пострадали

В ночь на 18 октября страна-агрессор Россия атаковала Запорожскую область Шахедами. В городе раздавались взрывы и возник пожар. Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

В полночь Воздушные силы сообщили, что БпЛА врага приближаются к Запорожью. В области в это время продолжалась воздушная тревога.

Позже глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что в результате обстрела возник пожар.

"Возник пожар в административном здании. Экстренные службы уже ликвидируют последствия. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала", - говорится в сообщении.

Пожар в Запорожье - видео:

В ОГА уточнили, что административное здание - это учебное заведение.

Впоследствии Иван Федоров заявил, что россияне ночью нанесли по Запорожью три удара.

"Произошло несколько пожаров. Сгорела машина. Изуродовано одно из учебных заведений, повреждено дорожное полотно. К счастью, люди не пострадали", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что сейчас оккупанты применяют двойной террор - бьют Шахедами с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, которые работают над восстановлением после повреждений.

Он также добавил, что осенью 2025 года армия РФ ежедневно атакует энергетическую инфраструктуру Украины.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 октября в Украине прогремели взрывы - ряд областей атаковала российская армия. В частности, под удар попали Сумы, Херсон, Кривой Рог, Новгород-Северский.

В ночь на 16 октября армия РФ нанесла ракетно-дроновой удар по Украине. Пострадала энергетическая инфраструктура. В результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.

Председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий говорил, что россияне пытаются оставить украинцев без тепла и света даже во время отопительного периода. Только за последнюю неделю враг трижды наносил массированные удары по газовой инфраструктуре Украины.

О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

