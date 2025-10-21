Более двадцати 'Шахедов' по одному городу: Россия начала массированную атаку дронов

https://glavred.info/war/bolee-dvadcati-shahedov-po-odnomu-gorodu-rossiya-nachala-massirovannuyu-ataku-dronov-10708301.html Ссылка скопирована

Россия начала массированную атаку дронов на Новгород-Северский / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 23 отдельная механизированная бригада

Днем, 21 октября российские оккупационные войска устроили массированную атаку ударными БпЛА типа "Шахед" по Черниговщине. Под ударом врага оказался Новгород-Северский. Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов в Facebook.

"Россияне осуществляют массированный обстрел Новгород-Северского! Уже примерно около двадцати ударов Шахедами! Всем оставаться в укрытиях", - написал он.

До этого, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных БпЛА типа "Шахед" в направлении города Новгород-Северский.

Впоследствии стало известно о новой группе ударных дронов, которые движутся из Сумщины в направлении Черниговщины.

Отключение света на Черниговщине - какая сейчас ситуация

Министерство энергетики сообщило, что из-за постоянных атак российских дронов специалисты не могут начать восстановление электроснабжения на Черниговщине.

"Россияне намеренно запускают беспилотные летательные аппараты, которые непрерывно кружат над поврежденными объектами, делая невозможным безопасное проведение работ и сознательно затягивая гуманитарный кризис", - говорится в сообщении Минэнерго в Facebook.

По информации энергетиков, 20 октября российские войска нанесли удар по гражданской энергетической инфраструктуре области. В результате город Чернигов и север региона остались полностью без электроэнергии - десятки тысяч семей оказались в темноте.

Ремонтные бригады готовы как можно быстрее начать работы, однако враг сознательно препятствует восстановлению. В Минэнерго отмечают, что в зоне поражения нет никаких военных объектов - удары направлены исключительно по гражданской инфраструктуре, от которой зависит жизнь людей. На этом фоне заявления российского руководства об "исключительно военных целях" выглядят особенно циничными и ложными.

"Удар по энергосистеме Черниговщины, который оставил сотни тысяч людей без света, - это прямое доказательство того, что настоящая цель России - геноцид украинского народа. Энергетики сделают все возможное и невозможное, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки", - резюмировали в Минэнерго.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в сентябре-октябре Россия работала над созданием обновленных модулей управления для авиабомб и уже вышла на завершающий этап их боевых испытаний. Дальность действия таких боеприпасов составляет около 200 километров, сообщил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

20 октября российские оккупационные войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре в Нежинском районе Черниговской области, из-за чего тысячи жителей остались без электроснабжения.

Кроме того, в ночь на 18 октября Россия осуществила атаку дронами-камикадзе "Шахед" по Запорожской области - в городе прогремели взрывы и вспыхнул пожар, сообщили в Запорожской ОГА.

