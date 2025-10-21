Восстановление электричества на Черниговщине 'парализовано' - в Минэнерго назвали причину

В Министерстве отмечают, что в районе пораженных энергетических объектов нет никаких военных целей.

Восстановление электричества в Черниговской области парализовано

После последней российской атаки по энергетике, на Черниговщине десятки тысяч украинских семей остались без света. Из-за непрерывного террора российских дронов энергетики не имеют возможности вернуть электричество. Россияне намеренно продолжают запускать дроны над поврежденными объектами чтобы помешать работе аварийных бригад.

Россияне намеренно запускают беспилотники, которые непрерывно кружат над поврежденными объектами, делая невозможным безопасное проведение работ и сознательно затягивая гуманитарный кризис. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины.

"Ремонтные бригады находятся в полной готовности, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Однако враг целенаправленно этому препятствует", - говорится в сообщении.

Накануне россияне нанесли удар по гражданской энергетической инфраструктуре на Черниговщине.

"Город Чернигов и вся северная часть области полностью обесточены. Десятки тысяч украинских семей остались без света. Ремонтные бригады находятся в полной готовности, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Однако враг целенаправленно этому препятствует", - говорится в сообщении.

В Министерстве добавляют, что в районе пораженных энергетических объектов нет никаких военных целей. РФ целенаправленно бьет по инфраструктуре, от которой зависит жизнь обычных людей. На фоне этих варварских действий заявления российского руководства о том, что их цели - исключительно военные, выглядят особенно лживо.

"Удар по энергосистеме Черниговщины, который оставил сотни тысяч людей без света, - это прямое доказательство того, что настоящая цель России - геноцид украинского народа", - пишут в Министерстве.

Очереди отключения света, графики отключения

Ситуация на Черниговщине - последние новости

Как мы писали ранее, в результате российских атак в Чернигове полный блэкаут. Кроме того, в городе полностью отсутствует водоснабжение. Как сообщали в КП Черниговводоканал 21 октября, с 5:30 утра работники водоканала начали запуск объектов от альтернативных источников питания. Также в КП сообщали о подвозе воды в отдельные районы города.

20 октября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Нежинском районе Черниговской области. Тысячи людей остались без света. В АО Черниговоблэнерго отметили, что повреждения, нанесенные объекту, являются "очень масштабными".

Ранее, в ночь на 11 октября российские оккупационные войска снова атаковали города Украины. Под удар попали Одесса и область, Черниговщина и Чугуев Харьковской области.

