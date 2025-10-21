Киев, Львов и не только: РФ готовит массированные удары - какие города под угрозой

После наступления первых морозов усилит массированные комбинированные воздушные удары по энергетической инфраструктуре Украины, указывает Гетьман.

О чем сказал Гетьман:

Россияне сосредоточатся на ударах по областным центрам Украины

Враг не будет менять тактику ударов по Украине

Зимой Россия усилит удары по энергетике

Россияне сразу после наступления первых морозов продолжат наносить массированные комбинированные удары по энергообъектам Украины. О том, для каких городов особая угроза в чате на Главреде рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман.

"Россия сосредоточится на городах-миллионниках, в частности на Киеве, Львове, Днепре, проще говоря, на всех областных центрах", - указывает он. видео дня

Гетьман заявил, что ожидать новой тактики от врага не стоит. Россияне будут продолжать комбинированные удары ракетами и "шахедами" по энергетическим объектам, как это уже было раньше и что повторится этой зимой. Возможное изменение, по мнению эксперта, это то, что вместо одиночных ракет по многим целям противник может сконцентрировать огонь десятком ракет по одной локации, что делает перехват более трудной задачей.

Однако, Гетьман отмечает, что это не новая тактика, ведь такие подходы давно известны и описаны в учебниках и учениях зенитно-ракетных частей.

"То, о чем мы говорим, является так называемой "черной тактикой", но не пугайтесь: это не что-то страшное и особенное, просто военный сленг, просто так называется тактика воздушных атак. Я заканчивал зенитно-ракетное училище, поэтому это изучал - это было давно, но с тех пор мало что изменилось. Тактика воздушных атак, их суть не изменилась - изменились средства, которыми достигают цели, потому что появились дроны", - добавил он.

Он подчеркнул, что разговоры о "новых тактиках" являются скорее информационными нарративами противника, которые создают впечатление неподготовленности и опасности. На самом же деле все возможные действия россиян известны, и противодействие им известно - вопрос лишь в наличии достаточных сил и средств.

"Поэтому, скорее всего, зимой Россия усилит удары по энергетике. И, скорее всего, на одну локацию она будет направлять больше средств поражения. Ведь чем больше средств поражения, тем больше вероятность, что все они не будут перехвачены. Даже суперкомплекс Partiot перехватывает 70% воздушных целей, то есть семь из десяти", - резюмировал он.

Россия наносит удары по объектам газодобычи - какая угроза для украинцев

Как писал Главред, российские войска сейчас сосредотачивают свои удары преимущественно на объектах украинской газодобычи, пытаясь атаковать газовые хранилища, однако без существенных результатов. Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, главные усилия оккупанты направляют на компрессорные станции и станции очистки газа.

Харченко подчеркнул, что в результате этих атак Украина потеряла значительную часть собственных добывающих мощностей, что создает серьезную проблему. Эксперт добавил, что в условиях повреждения внутренней добычи необходимо привлекать импорт для поддержания стабильного давления газа в системе.

"Здесь не о чем спорить. Именно поэтому, чтобы "подстелить соломку", нам нужно увеличить импорт газа, причем не только увеличить его сейчас, но и заранее распланировать определенные объемы импорта на февраль-март - период, когда давление в системе самое низкое и наши хранилища выдают минимальные объемы", - подчеркнул он.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, около полуночи 21 октября в Харькове во время воздушной тревоги прозвучала серия мощных взрывов. По данным Воздушных сил, российские войска атаковали город управляемыми авиабомбами (КАБами).

В то же время в результате очередных ударов врага Чернигов остался без электроэнергии и водоснабжения. Как сообщили в КП "Черниговводоканал", с 5:30 утра 21 октября работники предприятия начали подключение объектов к резервным источникам питания.

По словам заместителя начальника ГУР МО Украины Вадима Скибицкого, Россия изменила тактику своих ракетных и дроновых атак, сосредотачиваясь на постепенном уничтожении энергетической инфраструктуры в приграничных регионах и формировании так называемой "буферной зоны".

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) - украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны. После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

