Хотел взорвать ТЦК: СБУ разоблачила агента РФ

Агент российских спецслужб планировал взорвать районный ТЦК в Одесской области.

СБУ разоблачила агента РФ в Измаиле

Завербованный ФСБ местный механик планировал террор в Одесской области

Целью подрыв ТЦК в Измаиле Одесской области

Служба безопасности Украины задержала мужчину, которого подозревают в попытке взорвать две самодельные взрывчатки в городе Измаил в Одесской области. Целью подрыва должен был стать Измаильский районный центр комплектования и социальной поддержки.

По данным следствия, теракты должны были произойти поочередно, в час пик. Один взрыв должен был прогреметь возле районного ТЦК, а другой - вблизи объекта Сил обороны, расположенного рядом. Силовики задержали мужчину, когда тот закладывал взрывчатку в цветник вблизи оборонного здания. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Таким образом россияне надеялись убить как можно больше военных и гражданских жителей.

"Исполнителем российского "заказа" оказался завербованный врагом 27-летний местный автомеханик. В поле зрения оккупантов он попал во время поиска "легких заработков" в Телеграмм-каналах", - говорится в сообщении.

В Службе безопасности рассказали, что представители вражеской спецслужбы планировали дистанционно активировать СВП и получить видеоподтверждение взрывов. Для этого мужчине приказали арендовать квартиру с видом на оба места запланированных терактов и установить там камеры.

"Агент использовал это помещение не только для установки камер, но и для изготовления взрывчатки, которые спрятал в огнетушители и начинил металлическими гайками для большего поражения", - сообщают в СБУ.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении за незаконченное покушение на террористический акт. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Успешные операции СБУ - новости Украины

Как писал Главред, СБУ разоблачила российского агента который, по указаниям ФСБ, должен был заложить взрывчатку на "объекте" и установить "видеоловушку" в виде скрытой миникамеры с удаленным доступом для ФСБ. Мужчину посадили на 15 лет тюрьмы.

Ранее СБУ разоблачила сеть неокоммунистов, которые хотели "возродить СССР". Агенты работали в восьми областях Украины. Фигуранты были идеологическими сторонниками рашизма и ожидали полной оккупации Украины.

Кроме этого СБУ задержала 41-летнего жителя Киева, которого россияне завербовали через соцсеть "ВКонтакте". Мужчина собирал координаты украинских систем ПВО и мобильных огневых групп столицы, чтобы передать их врагу для дальнейших ударов.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

