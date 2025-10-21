Хотел взорвать ТЦК: СБУ разоблачила агента РФ

Главное:
- Завербованный ФСБ местный механик планировал террор в Одесской области
- Целью подрыв ТЦК в Измаиле Одесской области
Служба безопасности Украины задержала мужчину, которого подозревают в попытке взорвать две самодельные взрывчатки в городе Измаил в Одесской области. Целью подрыва должен был стать Измаильский районный центр комплектования и социальной поддержки.
По данным следствия, теракты должны были произойти поочередно, в час пик. Один взрыв должен был прогреметь возле районного ТЦК, а другой - вблизи объекта Сил обороны, расположенного рядом. Силовики задержали мужчину, когда тот закладывал взрывчатку в цветник вблизи оборонного здания. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Таким образом россияне надеялись убить как можно больше военных и гражданских жителей.
"Исполнителем российского "заказа" оказался завербованный врагом 27-летний местный автомеханик. В поле зрения оккупантов он попал во время поиска "легких заработков" в Телеграмм-каналах", - говорится в сообщении.
В Службе безопасности рассказали, что представители вражеской спецслужбы планировали дистанционно активировать СВП и получить видеоподтверждение взрывов. Для этого мужчине приказали арендовать квартиру с видом на оба места запланированных терактов и установить там камеры.
"Агент использовал это помещение не только для установки камер, но и для изготовления взрывчатки, которые спрятал в огнетушители и начинил металлическими гайками для большего поражения", - сообщают в СБУ.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении за незаконченное покушение на террористический акт. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Успешные операции СБУ - новости Украины
Как писал Главред, СБУ разоблачила российского агента который, по указаниям ФСБ, должен был заложить взрывчатку на "объекте" и установить "видеоловушку" в виде скрытой миникамеры с удаленным доступом для ФСБ. Мужчину посадили на 15 лет тюрьмы.
Ранее СБУ разоблачила сеть неокоммунистов, которые хотели "возродить СССР". Агенты работали в восьми областях Украины. Фигуранты были идеологическими сторонниками рашизма и ожидали полной оккупации Украины.
Кроме этого СБУ задержала 41-летнего жителя Киева, которого россияне завербовали через соцсеть "ВКонтакте". Мужчина собирал координаты украинских систем ПВО и мобильных огневых групп столицы, чтобы передать их врагу для дальнейших ударов.
Другие новости:
- Восстановление электричества на Черниговщине "парализовано" - в Минэнерго назвали причину
- Противоречит договоренности с Трампом: Лавров заявил об отказе РФ от перемирия
- Путин испугался давления, надо заканчивать войну - Зеленский назвал секрет победы
Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред