Хотели возродить СССР в Украине: СБУ разоблачила сеть неокоммунистов

Фигуранты действовали под кураторством преподавателя из Санкт-Петербурга

Фигуранты ожидали полной оккупации Украины

Служба безопасности и Национальная полиция сорвали попытку РФ дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине за счет создания неокоммунистических ячеек в восьми областях страны. Об этом сообщила СБУ.

По результатам комплексных мероприятий, выявлено восемь пособников россиян в Киевской, Черкасской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Задача фигурантов заключалась в том, чтобы создать ячейки сторонников советского союза в своих областях и впоследствии использовать это ядро для расшатывания ситуации на местах.

Установлено, что они действовали под кураторством преподавателя кафедры военно-морской академии из Санкт-Петербурга.

Фигуранты создали собственные каналы в Телеграме и ТикТоке, через которые искали единомышленников вступить в так называемый "оргкомитет УССР".

Также с помощью онлайн-платформ их администраторы распространяли советскую символику, агитировали к созданию партийных "ячееек" и призывали игнорировать украинское законодательство.

По данным следствия, фигуранты оказались идеологическими сторонниками рашизма, которые ожидали полной оккупации Украины.

Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий, направленных на расшатывание общественно-политической ситуации внутри нашего государства.

Во время обысков в жилищах фигурантов изъяты смартфоны и компьютерная техника, которую они использовали для распространения кремлевской пропаганды.

На основании изъятых доказательств восьми организаторам вражеского подполья сообщено о подозрении:

публичные призывы к насильственной смене или свержению конституционного строя либо к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, совершенные организованной группой с использованием средств массовой информации);

оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Успешные операции СБУ - новости Украины

Как сообщал Главред, 26 сентября СБУ разоблачили и задержали российского агента ФСБ, который пытался обесточить Киев. IT-специалист энергокомпании "Укрэнерго" наводил российские дроны. Также агент должен был "слить" оккупантам координаты подземных центров резервного копирования информационных баз своей компании, которые обеспечивают бесперебойное функционирование энергетической системы Украины.

Также во Львовской области задержан майор Воздушных сил ВСУ, который сотрудничал с российской спецслужбой. Он передавал врагу информацию об украинской военной авиации.

Кроме этого СБУ задержала 41-летнего жителя Киева, которого россияне завербовали через соцсеть "ВКонтакте". Мужчина собирал координаты украинских систем ПВО и мобильных огневых групп столицы, чтобы передать их врагу для дальнейших ударов.

