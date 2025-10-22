"Дети испугались": нардеп сообщила о попадании в ее дом во время атаки РФ

Чиновница во время атаки пряталась с детьми в ванной.

Нардеп рассказала, как ее дети пережили ночную атаку РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/olga.stefanishina?locale=uk_UA

Что сообщила нардеп:

Обломок дрона РФ попал в дом Стефанишиной

Дети депутата испугались из-за атаки

Пострадавших в результате попадания нет

В ночь на 22 октября страна-агрессор Россия массированно атаковала Киев. В результате атаки пострадало не одно здание, среди которых и дом украинского нардепа Ольги Стефанишиной.

Об этом депутат сообщила на своей странице в Facebook. Чиновница рассказала, что находилась во время атаки дома не сама, а с детьми. Они прятались в ванной, когда гремели громкие взрывы.

Что известно о последствиях попадания в дом Стефанишиной

Как отметила депутат, обломок дрона типа "Шахед" попал в ее дом на Русановке. К счастью, попадание было в нежилую часть дома, поэтому никто не пострадал.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

"Дети испугались, но не сильно", - рассказала Стефанишина.

Нардеп также добавила, что вода и свет в ее доме пока есть, поэтому помощь ей пока не нужна.

Последствия удара по дому Стефанишиной / фото: facebook.com/olga.stefanishina?locale=uk_UA

Что известно о последствиях вражеской атаки на Киевщину

Как писал Главред, глава Киевской ОГА Николай Калашник сообщал, что в результате российской атаки на Киевскую область в ночь на 22 октября погибла молодая женщина и двое детей - 12 лет и шести месяцев.

Трагедия произошла в селе Погребы Броварского района. Тела погибших обнаружены на месте пожара частного дома. Кроме того, на Киевщине пострадала 83-летняя женщина, которую спасатели достали из охваченного огнем дома в Броварах.

Атака на Киев 22 октября - последние новости

Напомним, Главред писал, что утром 22 октября российские оккупанты атаковали Киев. В столице были слышны взрывы. Наблюдались перебои со светом, вспыхнули пожары.

Впоследствии стало известно, что один из вражеских Шахедов попал в многоэтажку столицы, взрыв прогремел на уровне шестого этажа, после чего начался масштабный пожар.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки на Киев и другие регионы Украины известно о 17 пострадавших людях. Шесть человек, из них двое детей, к сожалению, погибли.

О персоне: Ольга Стефанишина Ольга Стефанишина - украинский общественный и политический деятель, эксперт в сфере защиты прав пациентов, антикоррупционная активистка. Народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва от партии "Голос", пишет Википедия.

