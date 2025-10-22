"Дети испугались": нардеп сообщила о попадании в ее дом во время атаки РФ

Что сообщила нардеп:
- Обломок дрона РФ попал в дом Стефанишиной
- Дети депутата испугались из-за атаки
- Пострадавших в результате попадания нет
В ночь на 22 октября страна-агрессор Россия массированно атаковала Киев. В результате атаки пострадало не одно здание, среди которых и дом украинского нардепа Ольги Стефанишиной.
Об этом депутат сообщила на своей странице в Facebook. Чиновница рассказала, что находилась во время атаки дома не сама, а с детьми. Они прятались в ванной, когда гремели громкие взрывы.
Что известно о последствиях попадания в дом Стефанишиной
Как отметила депутат, обломок дрона типа "Шахед" попал в ее дом на Русановке. К счастью, попадание было в нежилую часть дома, поэтому никто не пострадал.
"Дети испугались, но не сильно", - рассказала Стефанишина.
Нардеп также добавила, что вода и свет в ее доме пока есть, поэтому помощь ей пока не нужна.
Что известно о последствиях вражеской атаки на Киевщину
Как писал Главред, глава Киевской ОГА Николай Калашник сообщал, что в результате российской атаки на Киевскую область в ночь на 22 октября погибла молодая женщина и двое детей - 12 лет и шести месяцев.
Трагедия произошла в селе Погребы Броварского района. Тела погибших обнаружены на месте пожара частного дома. Кроме того, на Киевщине пострадала 83-летняя женщина, которую спасатели достали из охваченного огнем дома в Броварах.
Атака на Киев 22 октября - последние новости
Напомним, Главред писал, что утром 22 октября российские оккупанты атаковали Киев. В столице были слышны взрывы. Наблюдались перебои со светом, вспыхнули пожары.
Впоследствии стало известно, что один из вражеских Шахедов попал в многоэтажку столицы, взрыв прогремел на уровне шестого этажа, после чего начался масштабный пожар.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки на Киев и другие регионы Украины известно о 17 пострадавших людях. Шесть человек, из них двое детей, к сожалению, погибли.
О персоне: Ольга Стефанишина
Ольга Стефанишина - украинский общественный и политический деятель, эксперт в сфере защиты прав пациентов, антикоррупционная активистка. Народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва от партии "Голос", пишет Википедия.
