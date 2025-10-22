"Есть раненые дети": Россия ударила по детскому саду в Харькове

Основное:
- Харьков под атакой российских дронов
- Есть информация о попаданиях и пострадавших
Страна-агрессор Россия продолжает терроризировать Украину. Утром 22 октября в Харькове прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
После ночных ударов по Украине Россия продолжила атаку. Так, около 10:52 в Харькове прогремел взрыв.
По данным мониторинговых каналов на город двигались около 7 вражеских беспилотников.
Городской голова Игорь Терехов подтвердил взрывы и написал, что произошло попадание в Холодногорском районе.
"Предварительно - "Шахед". На месте попадания пожар. Информация уточняется", - написал он.
Позже мэр Харькова добавил о еще одном попадании в том же районе. Впоследствии прогремел и третий взрыв.
По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, над городом еще фиксируются вражеские дроны
Синегубов уточнил, что в результате вражеского удара по Холодногорскому району есть пострадавшие.
При этом, по информации Терехова, среди пострадавших могут быть маленькие дети.
"Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара - пожар", - написал Терехов.
UPD: По состоянию на 11:18 все дети эвакуированы из детского сада, пожар продолжается.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в результате вражеского удара по детскому саду в Харькове пострадали четверо детей.
UPD: По данным мэра Харькова, один ребенок находится без сознания в реанимации.
"Один человек погиб в результате удара по детскому саду. Еще 5 ранены", - написал Терехов.
Удары России по Украине - последние новости
Как писал Главред, утром 22 октября российские оккупанты атаковали Киев. В столице были слышны взрывы. Наблюдались перебои со светом, вспыхнули пожары.
Позже выяснилось, что в результате российской атаки по столице погибли супруги. Погибшему мужчине было 69 лет, а жене - 67.
Этой ночью РФ также ударила по Запорожью. В результате вражеской атаки пострадали люди, около двух тысяч жителей остались без света.
