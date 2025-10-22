"Есть раненые дети": Россия ударила по детскому саду в Харькове

На город продолжают лететь вражеские дроны.

https://glavred.info/ukraine/est-ranenye-deti-rossiya-udarila-po-detskomu-sadu-v-harkove-10708520.html Ссылка скопирована

Россияне атакуют Харьков ударными дронами / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Основное:

Харьков под атакой российских дронов

Есть информация о попаданиях и пострадавших

Страна-агрессор Россия продолжает терроризировать Украину. Утром 22 октября в Харькове прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

После ночных ударов по Украине Россия продолжила атаку. Так, около 10:52 в Харькове прогремел взрыв.

видео дня

По данным мониторинговых каналов на город двигались около 7 вражеских беспилотников.

Городской голова Игорь Терехов подтвердил взрывы и написал, что произошло попадание в Холодногорском районе.

"Предварительно - "Шахед". На месте попадания пожар. Информация уточняется", - написал он.

Позже мэр Харькова добавил о еще одном попадании в том же районе. Впоследствии прогремел и третий взрыв.

По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, над городом еще фиксируются вражеские дроны

Синегубов уточнил, что в результате вражеского удара по Холодногорскому району есть пострадавшие.

При этом, по информации Терехова, среди пострадавших могут быть маленькие дети.

"Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара - пожар", - написал Терехов.

UPD: По состоянию на 11:18 все дети эвакуированы из детского сада, пожар продолжается.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в результате вражеского удара по детскому саду в Харькове пострадали четверо детей.

UPD: По данным мэра Харькова, один ребенок находится без сознания в реанимации.

"Один человек погиб в результате удара по детскому саду. Еще 5 ранены", - написал Терехов.

Шахед / Инфографика: Главред

Удары России по Украине - последние новости

Как писал Главред, утром 22 октября российские оккупанты атаковали Киев. В столице были слышны взрывы. Наблюдались перебои со светом, вспыхнули пожары.

Позже выяснилось, что в результате российской атаки по столице погибли супруги. Погибшему мужчине было 69 лет, а жене - 67.

Этой ночью РФ также ударила по Запорожью. В результате вражеской атаки пострадали люди, около двух тысяч жителей остались без света.

Читайте также:

О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред