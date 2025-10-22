"Россия наглеет": оккупанты атаковали дроном детский сад, 1 погибший, 7 пострадавших

Все дети эвакуированы и находятся в укрытиях. У многих - острая реакция на стресс.

https://glavred.info/war/rossiya-nagleet-okkupanty-atakovali-dronom-detskiy-sad-1-pogibshiy-7-postradavshih-10708538.html Ссылка скопирована

Удар по детскому саду в Харькове РФ нанесла утром 22 октября / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

Оккупанты атаковали дронами Харьков

Под удар попал детский сад

Известно об одной жертве, семь человек пострадали

После ночной массированной атаки утром 22 октября оккупанты нанесли удар дроном по детскому саду в Харькове. Известно об одном погибшем. Семь человек пострадали. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, все дети эвакуированы и находятся в укрытиях.

видео дня

По предварительной информации, у многих острая реакция на стресс.

"Нет и не может быть никакого оправдания удара дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары – это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении. Бандитов и террористов можно поставить на место только силой", - написал Зеленский в Telegram.

Атака РФ на Харьков - что известно

Утром 22 октября в Харькове прогремели мощные взрывы. По данным мониторинговых каналов на город двигались около 7 вражеских беспилотников.

Как сообщил мэр Игорь Терехов, произошло попадание в Холодногорском районе. На месте "прилета" вспыхнул пожар.

Позже мэр Харькова добавил о еще одном попадании в том же районе. Впоследствии прогремел и третий взрыв.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в результате вражеского удара по детскому саду в Харькове пострадали четверо детей.

Ракетно-дроновый удар по Украине 22 октября 2025 - что известно

Как писал Главред, в ночь на 22 октября российская армия атаковала ударными дронами Киев, агломерацию Днепра, Запорожья, Кременчуга, Конотопа, Измаила и Чернигова. Также оккупанты запустили по Украине ракеты. Есть разрушения, жертвы и пострадавшие. Основной целью врага была энергетическая инфраструктура.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что во время ночной атаки были разрушены дома. Погибли дети.

Детальнее об атаке РФ на столицу Украины читайте в материале: В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицу.

Российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по Запорожью. В городе вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.

В Полтавской области под удар попали объекты нефтегазовой промышленности в Миргородском районе.

В связи с ракетно-дроновым обстрелом в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения. Восстановительные работы продолжаются там, где сейчас это позволяет безопасность.

Из-за российского обстрела повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры. Часть участков осталась без электроснабжения, что усложнило движение поездов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что очередная атака РФ на Украину доказывает, что Россия не чувствует достаточного давления за затягивание войны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред