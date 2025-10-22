РФ запустила 405 дронов и 28 ракет: новые детали массированной атаки на Украину

Россияне атаковали Украину несколькими типами дронов и ракет.

https://glavred.info/ukraine/rf-zapustila-405-dronov-i-28-raket-novye-detali-massirovannoy-ataki-na-ukrainu-10708556.html Ссылка скопирована

Большинство вражеских целей украинским военным этой ночью удалось сбить / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сообщили в Воздушных Силах:

Враг применил ночью более 400 воздушных целей

Главным направлением удара стала Киевщина

Зафиксировано 67 прямых попаданий РФ

В ночь на 22 октября страна-агрессор Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины. С 19:00 21 октября радиотехническими войсками ВС выявлено и осуществлено сопровождение 433 средства воздушного нападения - 28 ракет и 405 беспилотников различных типов.

видео дня

Какими дронами и ракетами РФ атаковала Украину

Среди беспилотников, которые атаковали Украину этой ночью были Шахеды, Герберы и БпЛА других типов. Россия также запустила баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, крылатые ракеты Искандер-К, аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал и управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Основным направлением удара была Киевская область. Также пострадали Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Сколько воздушных целей удалось сбить

По предварительным данным, по состоянию на 12:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 349 воздушных целей, а именно:

333 вражеских БпЛА;

8 крылатых ракет Искандер-К;

6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Статистика ВС отражения вражеской атаки 22 октября / фото: t.me/kpszsu

Сколько дронов и ракет ударили по Украине

Известно о прямых попаданиях 12 ракет и 55 ударных БпЛА на 26 локациях и падении сбитых (обломки) на 19 локациях.

"Кроме того, 17 БпЛА не достигли целей (локально потеряны), информация уточняется. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие", - добавили в Воздушных Силах.

Атака на Украину 22 октября - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 22 октября российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по территории Запорожья. В городе вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.

Впоследствии стало известно, что российская армия атаковала ударными дронами еще и Киев, агломерацию Днепра, Кременчуга, Конотопа, Измаила и Чернигова. Также оккупанты запустили по Украине ракеты.

В результате российской атаки по столице погибли супруги. По информации журналистов, вражеский "Шахед" попал в многоэтажку столицы, взрыв прогремел на уровне шестого этажа, после чего начался масштабный пожар.

Больше новостей:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред