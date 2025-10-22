РФ запустила 405 дронов и 28 ракет: новые детали массированной атаки на Украину

Что сообщили в Воздушных Силах:
- Враг применил ночью более 400 воздушных целей
- Главным направлением удара стала Киевщина
- Зафиксировано 67 прямых попаданий РФ
В ночь на 22 октября страна-агрессор Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.
Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины. С 19:00 21 октября радиотехническими войсками ВС выявлено и осуществлено сопровождение 433 средства воздушного нападения - 28 ракет и 405 беспилотников различных типов.
Какими дронами и ракетами РФ атаковала Украину
Среди беспилотников, которые атаковали Украину этой ночью были Шахеды, Герберы и БпЛА других типов. Россия также запустила баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, крылатые ракеты Искандер-К, аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал и управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Основным направлением удара была Киевская область. Также пострадали Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области.
Сколько воздушных целей удалось сбить
По предварительным данным, по состоянию на 12:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 349 воздушных целей, а именно:
- 333 вражеских БпЛА;
- 8 крылатых ракет Искандер-К;
- 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Сколько дронов и ракет ударили по Украине
Известно о прямых попаданиях 12 ракет и 55 ударных БпЛА на 26 локациях и падении сбитых (обломки) на 19 локациях.
"Кроме того, 17 БпЛА не достигли целей (локально потеряны), информация уточняется. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие", - добавили в Воздушных Силах.
Атака на Украину 22 октября - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 22 октября российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по территории Запорожья. В городе вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.
Впоследствии стало известно, что российская армия атаковала ударными дронами еще и Киев, агломерацию Днепра, Кременчуга, Конотопа, Измаила и Чернигова. Также оккупанты запустили по Украине ракеты.
В результате российской атаки по столице погибли супруги. По информации журналистов, вражеский "Шахед" попал в многоэтажку столицы, взрыв прогремел на уровне шестого этажа, после чего начался масштабный пожар.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
