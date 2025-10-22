У Путина проблемы: ГУР сообщило о срыве набора контрактников в армию РФ

Кремлю все сложнее искать живую силу для продолжения войны.

https://glavred.info/world/u-putina-problemy-gur-soobshchilo-o-sryve-nabora-kontraktnikov-v-armiyu-rf-10708562.html Ссылка скопирована

Все меньше россиян хотят гибнуть за интересы Путина / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Что сообщили в ГУР:

В России провалился набор контрактников

В дальних регионах РФ все меньше населения хочет становиться в ряды армии РФ

Россия несет большие потери в войне против Украины

У страны-агрессора России из-за начала полномасштабного вторжения в Украину появилось немало проблем. В частности теперь в российских регионах буксует план пополнения оккупационных войск.

Как сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, проблемы с набором контрактников в армию наблюдаются прежде всего в беднейших регионах РФ, в частности в Республике Саха.

видео дня

Почему в РФ возникли проблемы с набором контрактников

Внутренние документы Минобороны РФ свидетельствуют о том, что низкие показатели отбора обусловлены недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей способствовать рекрутинговой кампании.

"Средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм", - отметили в ГУР.

Еще одним фактором провала являются большие потери среди местного населения, в частности представителей отдельных этносов - якутов, эвенков и эвенов, которые не хотят погибать за интересы Москвы. Что важно - аналогичная динамика наблюдается и в других дальневосточных регионах РФ.

Как Россия может пополнить ряды армии РФ - мнение эксперта

Главред писал, что по мнению руководителя программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павла Лакийчука, риск объявления мобилизации в России существует, однако это один из наименее желательных вариантов для Владимира Путина.

Сейчас у Москвы все еще есть и альтернативные пути усиления своих военных ресурсов. Например, в Кремле могут отобрать армию у Лукашенко.

Пополнение рядов армии РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что Кремль переходит к круглогодичной мобилизации, фактически превращая срочную службу в прямую предпосылку для отправки на фронт.

Накануне также Сергей Братчук сообщал, что Россия избегает открытого объявления мобилизации. В то же время, фактически, проводит ее за счет осеннего призыва.

Ранее Павел Лакийчук объяснил, что в случае проведения мобилизационных мероприятий Песков и его окружение быстро донесут до граждан, что частичная мобилизация не была отменена.

Другие новости:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред