У Путина проблемы: ГУР сообщило о срыве набора контрактников в армию РФ

Что сообщили в ГУР:
- В России провалился набор контрактников
- В дальних регионах РФ все меньше населения хочет становиться в ряды армии РФ
- Россия несет большие потери в войне против Украины
У страны-агрессора России из-за начала полномасштабного вторжения в Украину появилось немало проблем. В частности теперь в российских регионах буксует план пополнения оккупационных войск.
Как сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, проблемы с набором контрактников в армию наблюдаются прежде всего в беднейших регионах РФ, в частности в Республике Саха.
Почему в РФ возникли проблемы с набором контрактников
Внутренние документы Минобороны РФ свидетельствуют о том, что низкие показатели отбора обусловлены недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей способствовать рекрутинговой кампании.
"Средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм", - отметили в ГУР.
Еще одним фактором провала являются большие потери среди местного населения, в частности представителей отдельных этносов - якутов, эвенков и эвенов, которые не хотят погибать за интересы Москвы. Что важно - аналогичная динамика наблюдается и в других дальневосточных регионах РФ.
Как Россия может пополнить ряды армии РФ - мнение эксперта
Главред писал, что по мнению руководителя программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павла Лакийчука, риск объявления мобилизации в России существует, однако это один из наименее желательных вариантов для Владимира Путина.
Сейчас у Москвы все еще есть и альтернативные пути усиления своих военных ресурсов. Например, в Кремле могут отобрать армию у Лукашенко.
Пополнение рядов армии РФ - последние новости
Напомним, Главред писал, что Кремль переходит к круглогодичной мобилизации, фактически превращая срочную службу в прямую предпосылку для отправки на фронт.
Накануне также Сергей Братчук сообщал, что Россия избегает открытого объявления мобилизации. В то же время, фактически, проводит ее за счет осеннего призыва.
Ранее Павел Лакийчук объяснил, что в случае проведения мобилизационных мероприятий Песков и его окружение быстро донесут до граждан, что частичная мобилизация не была отменена.
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
