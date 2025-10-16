Россия переходит на новый формат мобилизации - что изменилось

РФ переходит к круглогодичной мобилизации, фактически превращая срочную службу в подготовительный этап для отправки солдат на фронт, указывает эксперт.

https://glavred.info/war/rossiya-perehodit-na-novyy-format-mobilizacii-chto-izmenilos-10707104.html Ссылка скопирована

Россия переходит на новый формат мобилизации / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГУР МО

О чем говорится в материале:

Россия начинает круглогодичную мобилизацию

Кремль готовится воевать с Украиной большим количеством человеческих ресурсов

Кремль переходит к круглогодичной мобилизации, фактически превращая срочную службу в прямую предпосылку для отправки на фронт. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, введенная в РФ круглогодичная мобилизация, которая вскоре вступит в силу, может претерпеть изменения.

видео дня

Коваленко пояснил, что рекрутов набирают в течение всего года, но это не означает автоматическую отправку на фронт.

Эксперт сообщил, что сначала срочника должны оформить как контрактника через подписание контракта с Минобороны РФ, а уже в следующем году, вероятно, будет внесена поправка в закон, которая сделает такой переход обязательным - и тогда от срочной службы до контракта останется лишь один шаг.

"Так что, действительно, Россия готовится воевать (по крайней мере в Украине) большим количеством человеческих ресурсов, даже большим, чем она воюет сейчас", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал о дефиците танков, ПВО и не только в России и о планах Путина на 2026 год по войне в Украине:

Сколько солдат Россия должна мобилизовать за 2025 год - ГУР

Как писал Главред, в 2025 году Россия планирует мобилизовать не менее 280 тысяч военных, причем основной набор будет осуществляться среди так называемого "спецконтингента" - лиц, которые находятся в местах лишения свободы, имеют судимости, долги или находятся под следствием. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

По данным разведки, только для пополнения потерь оккупационных войск в войне против Украины Кремль рассчитывает привлечь не менее 126 тысяч таких мобилизованных.

Мобилизация в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия избегает официального объявления мобилизации, однако фактически проводит ее под видом осеннего призыва. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павла Лакийчука, риск объявления мобилизации в РФ остается, однако это один из наименее желательных сценариев для Владимира Путина. Москва вместо этого использует другие способы для пополнения военных ресурсов.

Лакийчук также отметил, что граница между частичной и общей мобилизацией в России фактически стерлась. Кремль может продолжать набор военных без официального объявления нового этапа мобилизации.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред