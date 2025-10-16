Футболист сборной Украины лайкал российский контент - детали громкого скандала

"Шахтер" начал внутреннее расследование.

Ефим Конопля оказался в скандале из-за "лайков" под российскими видео

Конопля заявил, что является патриотом Украины и извинился

"Шахтер" начал внутреннее расследование

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля оказался в центре громкого скандала из-за активности в соцсетях. В сети заметили, что футболист поставил "лайки" нескольким видео с российским контентом. Об этом пишет сайт "Чемпион".

Первые подозрительные действия Конопли зафиксировали еще в конце сентября. Тогда он поставил лайк под видео, где показано закрытие дверей метро с подписью на русском: "Россия не для слабых и медленных".

Позже среди предпочтений игрока фанаты нашли нарезку голов бывшего игрока сборной России Романа Павлюченко, который в свое время публично поддерживал Владимира Путина. Хотя Конопля впоследствии убрал свои реакции, внимание к его странице снова возросло из-за лайков под видео с Жириновским.

Комментарий Конопли

После волны критики Ефим Конопля дважды обратился к болельщикам через соцсети. Сначала он назвал обвинения "странными" и подчеркнул, что является патриотом Украины.

"Как человек, который представляет нашу страну и делает все для того, чтобы поддержать ее в войне с Россией, мне странно слышать подобного рода обвинения в свою сторону. Я считаю себя патриотом нашей страны и настоящих украинцев, которые поймут, где правда, а где ложь", - написал футболист.

Позже Конопля признал, что допустил ошибку и публично извинился.

"Вы правы. Я не вкладывал в свои ругательства никаких намерений. Не поддерживал ни в коем случае Россию и ее деятелей и последователей. Я патриот своей страны. Выводы сделал. Искренне извиняюсь. Больше не повторится", - заявил он.

Реакция "Шахтера"

В клубе сразу отреагировали на инцидент. Директор по стратегическому развитию и коммуникациям "Шахтера" Юрий Свиридов заявил, что клуб начал внутреннее расследование.

"Мы проинформированы о ситуации, касающейся активности Ефима Конопли в социальных сетях. Клуб уже начал внутреннее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства", - заявил Свиридов в комментарии изданию "Чемпион".

