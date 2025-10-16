Укр
Сильный мороз и снег: синоптики назвали дату внезапного похолодания

Ангелина Подвысоцкая
16 октября 2025, 22:16
Погода в Чернигове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +3 градусов.
Погода, зима, снег
Прогноз погоды в Украине на 17 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 17 октября
  • Где температура воздуха опустится до -3 градусов
  • Когда вернутся дожди и снег

Погода в Украине 17 октября будет местами дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 17 октября в Украине - І уровень опасности. Ночью ожидаются сильные заморозки - 0-3 градуса.

погода 17 октября
Прогноз погоды в Украине на 17 октября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 17 октября в Украине будет достаточно теплая погода. Незначительные дожди ожидаются лишь в Винницкой, Черкасской и Волынской областях.

18 октября в регионах усилится ветер, также ожидается увеличение количества осадков. А уже 19 октября украинцы почувствуют похолодание практически повсеместно. Днем температура воздуха снизится до 4-8 градусов тепла. В этот день ожидается даже мокрый снег.

"Дорогие метеопаты! Изменение погоды ожидается ощутимым и резким, здоровье может немного давать сбой. Не волнуйтесь, позаботьтесь о профилактике, осенние обострения - вещь не очень приятная, однако прогнозируемая", - отметила Диденко.

Она добавила, что в Украине потеплеет с 22 октября.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 17 октября

В Украине 17 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет юго-восточным со скоростью 5-10 м/с.

""В ночные часы значения температуры будут в пределах +2..+7 градусов, на востоке и юго-востоке за счет больших прояснений в ночные часы ожидаем заморозки на поверхности почвы 0..3 градуса, зато дневные максимумы завтра будут достигать 9..14 градусов тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 17 октября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +9...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +3...+11 градусов.

погода 17 октября
Прогноз погоды в Украине на 17 октября / фото: meteoprog

Погода 17 октября в Киеве

В Киеве 17 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 17 октября
Прогноз погоды в Украине на 17 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждения коммунальной инфраструктуры.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
