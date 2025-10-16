Мокрый снег накроет даже Киев: когда резко похолодает до +4 градусов

Вы узнаете:
- Какой будет погода в пятницу
- Когда может выпасть мокрый снег
Погода в Украине в пятницу, 17 октября, будет достаточно теплой, но через несколько дней ощутимое похолодание охватит всю страну. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что украинцам стоит уже готовиться к изменению погоды.
Погода в Украине
По ее словам, завтра, 17 октября, в Украине еще будет достаточно тепло и без осадков. Только в Винницкой, Черкасской областях и на Волыни возможны несущественные осадки.
"18-го октября атмосферные фронты подкачают ближе к нам дожди с северо-запада Европы, усилится ветер, еще будет тепло, однако все же начнет снижаться температура воздуха на западе Украины", - говорится в сообщении.
Диденко отметила, что уже 19 октября ощутимое похолодание охватит практически всю Украину.
"Дневная температура воздуха снизится до +4...+8 градусов! Немного теплее еще побудет на юге и востоке Украины. И дождь, который также ожидается в течение 19-го октября, при такой низкой температуре воздуха, конечно, может переходить в мокрый снег", - отметила синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве 17 октября предполагается комфортная погода с температурой воздуха до +12, +13 градусов. Без осадков.
18 октября в столице будет еще теплее, до +14 градусов, однако уже с дождем.
Однако 19 октября ожидается резкая смена погоды, в Киеве днем температура воздуха снизится до +4 градусов, а дождь может переходить в мокрый снег.
Диденко подчеркнула, что потеплеет ориентировочно с 22-го октября.
Когда в Украине ударят морозы
Народный синоптик Станислав Щедрин рассказывал, что значительное похолодание придет в первых числах ноября.
В то же время, "зимнюю" погоду, по его словам, стоит ожидать в конце второй декады ноября.
"Уже будут и ночные морозы, заморозки и похолодание", - подчеркнул он.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение на 16-17 октября в Украине - І уровень опасности. Ночью ожидаются сильные заморозки - 0-3 градуса.
Синоптик Наталья Диденко говорила, что в ближайшие дни, 16-17 октября, погода в Украине будет сухой и теплой. Масштабная антициклоническая полоса будет блокировать доступ осадков.
Синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине в течение недели, 13-19 октября, будет спокойной. В то же время ожидаются небольшие дожди и туман.
