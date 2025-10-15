Без дождей и без снега: синоптик сказала, что скоро в Украине пригреет солнце

Вы узнаете:
- Какой будет погода в четверг
- Когда в Украине станет холоднее
В ближайшие дни, 16-17 октября, погода в Украине будет сухой и теплой. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, мощная масштабная антициклоническая полоса высокого атмосферного давления, вытянувшаяся от Исландии через Великобританию через Германию-Польшу в Украину будет блокировать доступ осадков.
"Именно поэтому Украина завтра окажется без дождей и без снега, конечно. Влажность или облачную погоду могут только организовывать туманы. Водители! Будьте бдительны!", - говорится в сообщении.
16 октября температура воздуха ночью останется низкой, ожидается +2...+6 градусов, местами заморозки.
В то же время, в течение дня в большинстве областей Украины предполагается достаточно комфортная температура воздуха, +10...+15 градусов, на северо-востоке будет холоднее, +7...+11 градусов.
Похолодание в Украине
Диденко добавила, что 18 октября в Украине станет больше дождей, начнется похолодание в западных областях, а 19 октября ожидаются дожди и почти повсеместно в Украине ощутимое похолодание до дневных +5...+9 градусов.
Когда в Украине сильно упадет температура
Народный синоптик Станислав Щедрин говорил, что украинцам ожидать серьезных морозов со снегом пока не стоит.
По его прогнозу, действительно серьезное похолодание с морозами днем и осадками ожидается аж в середине ноября.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 15 октября будет местами дождливой и ветреной. Синоптики объявили штормовое предупреждение в южных, центральных, восточных и Сумской областях - І уровень опасности.
Синоптик Наталья Диденко заявляла, что по ориентировочному прогнозу, который потребует уточнения, 25-26 октября в Украине может стать теплее.
Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в последующие дни не будет резких температурных колебаний. Небольшие дожди в разных регионах Украины будут вызваны малоактивными атмосферными фронтами.
