Без дождей и без снега: синоптик сказала, что скоро в Украине пригреет солнце

Синоптик сказала, что украинцы смогут немного погреться на улице.

https://glavred.info/synoptic/bez-dozhdey-i-bez-snega-sinoptik-skazala-chto-skoro-v-ukraine-prigreet-solnce-10706609.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на 16 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в четверг

Когда в Украине станет холоднее

В ближайшие дни, 16-17 октября, погода в Украине будет сухой и теплой. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, мощная масштабная антициклоническая полоса высокого атмосферного давления, вытянувшаяся от Исландии через Великобританию через Германию-Польшу в Украину будет блокировать доступ осадков.

видео дня

"Именно поэтому Украина завтра окажется без дождей и без снега, конечно. Влажность или облачную погоду могут только организовывать туманы. Водители! Будьте бдительны!", - говорится в сообщении.

Антициклон / фото: t.me/PohodaNatalka

16 октября температура воздуха ночью останется низкой, ожидается +2...+6 градусов, местами заморозки.

В то же время, в течение дня в большинстве областей Украины предполагается достаточно комфортная температура воздуха, +10...+15 градусов, на северо-востоке будет холоднее, +7...+11 градусов.

Погода 16 октября / фото: meteoprog

Похолодание в Украине

Диденко добавила, что 18 октября в Украине станет больше дождей, начнется похолодание в западных областях, а 19 октября ожидаются дожди и почти повсеместно в Украине ощутимое похолодание до дневных +5...+9 градусов.

Погода 18 октября / фото: meteoprog

Когда в Украине сильно упадет температура

Народный синоптик Станислав Щедрин говорил, что украинцам ожидать серьезных морозов со снегом пока не стоит.

По его прогнозу, действительно серьезное похолодание с морозами днем и осадками ожидается аж в середине ноября.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 15 октября будет местами дождливой и ветреной. Синоптики объявили штормовое предупреждение в южных, центральных, восточных и Сумской областях - І уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко заявляла, что по ориентировочному прогнозу, который потребует уточнения, 25-26 октября в Украине может стать теплее.

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в последующие дни не будет резких температурных колебаний. Небольшие дожди в разных регионах Украины будут вызваны малоактивными атмосферными фронтами.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред