Введут тысячные штрафы и будут забирать права: в Украине появится новая система наказаний

В Украине могут ввести балльную систему наказаний и ввести новую градацию штрафов за превышение скорости. Об этом заявил нардеп от партии "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, пишет Телеграф.

Пятибалльная система наказаний

Похожая балльная система действует в большинстве европейских стран. Если водитель будет систематически нарушать правила дорожного движения, он тратит право управления и будет обязан повторно пройти обучение, если захочет вернуть права.

"Мы предлагаем модель, близкую к польской. То есть за каждое нарушение начисляется определенное количество баллов - от одного до пяти, в зависимости от тяжести. Если за год водитель набрал 15 баллов, или 10 баллов, если он начинающий водитель (имеет удостоверение менее года), то действие удостоверения временно останавливают. Чтобы восстановить право управления, нужно повторно пройти обучение и сдать экзамен. И это справедливо: если человек неоднократно нарушает - он должен доказать, что знает правила и способен управлять безопасно", - отметил нардеп.

Стоит отметить, что штрафные баллы будут начислены конкретному водителю, а не на автомобиль. Эти данные будут храниться в реестре административных нарушений МВД. Оттуда они будут проходить через систему начисления штрафных баллов. Водитель сможет видеть свои баллы и штрафы через портал "Дія" или другие электронные сервисы. Будет видно, когда, за что и сколько было начислено баллов.

Новые штрафы за превышение скорости

Сейчас в Украине разрешено ехать в пределах населенного пункта со скоростью до 50 км/ч. В жилых и пешеходных зонах разрешенная скорость уменьшается до 20 км/ч. В то же время законодательство позволяет избегать ответственности, если нарушение скорости не превышает разрешенную на 20 км/ч. Таким образом водители могут разгоняться до 70 км/ч, избегая какой-либо ответственности.

Новый законопроект предусматривает введение ответственности даже за малейшее превышение скорости:

превышение скорости более чем на 10 км/ч - штраф 340 грн,

более чем на 20 км/ч - 680 грн,

на более 30 км/ч - 1360 грн,

более чем на 80 км/ч - 3400 грн.

"То есть штраф растет постепенно, в зависимости от риска. Это честная и европейская модель: кто не создает опасности, тот платит меньше или вообще не платит, а кто сознательно лихачит - несет серьезную ответственность", - сказал нардеп.

Когда будут введены изменения

Соответствующий законопроект уже готов и находится на согласовании с профильными министерствами и Нацполицией. В ближайшее время он будет зарегистрирован в Верховной Раде, после чего депутаты смогут рассмотреть его в первом чтении.

