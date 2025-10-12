Какая разница между белыми и синими знаками городов - цвет полностью меняет правила

Вы узнаете:
- Как правильно отличать белый и синий дорожные знаки возле населенных пунктов
- Какие правила действуют после белого знака
- Почему синий знак означает, что авто движется по трассе
Водителям часто приходится встречать на дорогах различные знаки с названиями населенных пунктов, но не все понимают разницу между ними. Цвет знака определяет правила движения в конкретной зоне, объяснила автошкола Сириус авто плюс.
Главред узнал, какая разница между белыми и синими знаками с названиями городов.
Какие ограничения действуют после белого знака
Если знак имеет белый фон, это означает, что авто въезжает непосредственно в населенный пункт, где действуют ограничения скорости и правила для города. Для легковых автомобилей скорость обычно не превышает 50 км/ч, для грузовых транспортных средств - еще ниже.
Кроме того, в таких зонах водители должны соблюдать другие правила: пропускать пешеходов, соблюдать запрет на обгоны в опасных местах, правильно пользоваться сигналами и световыми указателями. Белый знак сигнализирует об изменении дорожной обстановки, то есть о плотном движении, пешеходах, перекрестках и других факторах, которые требуют внимательности и уменьшения скорости.
О чем предупреждает знак названия города с синим фоном
Если же знак имеет синий фон, это означает, что населенный пункт проезжается транзитом, например, по объездной дороге или трассе. Водитель должен понимать, что он не попадает в зону городского движения.
В таком случае разрешенная скорость определяется дорожными знаками и категорией транспортного средства - она может составлять 90 км/ч или даже 110 км/ч для легковых автомобилей на магистралях. Синий знак выполняет роль ориентира, который показывает, что авто рядом с городом, но двигаетесь по правилам трассы, а не городской среды.
Какая разница между белыми и синими знаками с названиями городов - видео:
@avtoshkola_sap.dp.ua Знак на белом = одно, на синем - совсем другое! ? ⠀ Рассказываю, в чем разница, которую нужно знать каждому водителю! Сохрани, чтобы не забыть, и проверь себя в комментариях ? ⠀ #пдр#дорожныезнаки#знакнаселенногопункта#водитель#автошкола#пдрдляновачків#пояснююпростоюмовою♬ Shake It To The Max (FLY) (Remix) - MOLIY & Skillibeng & Shenseea
В автошколе отметили, что важно четко различать белый и синий знак, ведь путаница может привести к штрафам или создать опасную ситуацию на дороге.
Вас также может заинтересовать:
- Не проедут даже 100 000 километров: какие автомобили очень быстро ломаются
- Большинство водителей делают ошибку: как не "влететь" на покупке б/у авто
- Синий знак с тремя полосами и кучей стрелок появился на дорогах: что он означает
Об источнике: Автошкола Сириус авто плюс
Автошкола Сириус авто плюс - это современное учебное заведение, специализирующееся на подготовке водителей различных категорий в Днепре. Основная цель школы - обеспечить качественное обучение по теории правил дорожного движения и практических навыков вождения, чтобы каждый выпускник чувствовал себя уверенно за рулем.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред