Какая разница между белыми и синими знаками городов - цвет полностью меняет правила

Путаница между белым и синим знаком может стоить не только штрафа, но и безопасности на дороге.

Что означают белые и синие таблички с названиями населенных пунктов / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Как правильно отличать белый и синий дорожные знаки возле населенных пунктов

Какие правила действуют после белого знака

Почему синий знак означает, что авто движется по трассе

Водителям часто приходится встречать на дорогах различные знаки с названиями населенных пунктов, но не все понимают разницу между ними. Цвет знака определяет правила движения в конкретной зоне, объяснила автошкола Сириус авто плюс.

Главред узнал, какая разница между белыми и синими знаками с названиями городов.

Какие ограничения действуют после белого знака

Если знак имеет белый фон, это означает, что авто въезжает непосредственно в населенный пункт, где действуют ограничения скорости и правила для города. Для легковых автомобилей скорость обычно не превышает 50 км/ч, для грузовых транспортных средств - еще ниже.

Кроме того, в таких зонах водители должны соблюдать другие правила: пропускать пешеходов, соблюдать запрет на обгоны в опасных местах, правильно пользоваться сигналами и световыми указателями. Белый знак сигнализирует об изменении дорожной обстановки, то есть о плотном движении, пешеходах, перекрестках и других факторах, которые требуют внимательности и уменьшения скорости.

О чем предупреждает знак названия города с синим фоном

Если же знак имеет синий фон, это означает, что населенный пункт проезжается транзитом, например, по объездной дороге или трассе. Водитель должен понимать, что он не попадает в зону городского движения.

В таком случае разрешенная скорость определяется дорожными знаками и категорией транспортного средства - она может составлять 90 км/ч или даже 110 км/ч для легковых автомобилей на магистралях. Синий знак выполняет роль ориентира, который показывает, что авто рядом с городом, но двигаетесь по правилам трассы, а не городской среды.

Какая разница между белыми и синими знаками с названиями городов - видео:

В автошколе отметили, что важно четко различать белый и синий знак, ведь путаница может привести к штрафам или создать опасную ситуацию на дороге.

