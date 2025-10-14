Почему нельзя выключать кондиционер зимой: одну ошибку совершают многие водители

Кондиционер имеет важную зимнюю функцию - осушение воздуха, которая быстро устраняет запотевание окон.

https://glavred.info/auto/pochemu-nelzya-vyklyuchat-kondicioner-zimoy-odnu-oshibku-sovershayut-mnogie-voditeli-10706462.html Ссылка скопирована

Простой совет для водителей относительно кондиционера / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Почему кондиционер зимой спасает не только от запотевания окон

Для чего кондиционер нужно включать даже зимой

Многие автомобилисты с приходом холодов перестают пользоваться кондиционером, считая его нужным лишь летом. Однако автоэксперты предупреждают: такая привычка может обернуться дорогостоящим ремонтом, ведь длительное бездействие климатической системы вредит ее ключевым компонентам. Как пишет Главред, об этом сообщает UA.Motors.

Специалисты объясняют, что если кондиционер не запускать в зимний период, в системе начинают происходить несколько вредных процессов:

видео дня

Пересыхание уплотнителей. Резиновые элементы, которые отвечают за герметичность, без циркуляции масла теряют эластичность, начинают трескаться и пропускать хладагент.

Резиновые элементы, которые отвечают за герметичность, без циркуляции масла теряют эластичность, начинают трескаться и пропускать хладагент. Закисание механизмов. Если компрессор не работает длительное время, движущиеся детали могут "прикипеть", из-за чего весной система просто не запустится.

Если компрессор не работает длительное время, движущиеся детали могут "прикипеть", из-за чего весной система просто не запустится. Отсутствие смазки. Смазка движется вместе с хладагентом, поэтому при полной остановке кондиционера детали остаются сухими, и это ускоряет их износ.

Эти проблемы особенно опасны для автомобилей с большим пробегом, где ремонт системы кондиционирования может стоить значительную сумму.

Чтобы избежать таких последствий, эксперты советуют хотя бы раз в неделю включать кондиционер на 10-15 минут. Этого достаточно, чтобы смазка прошла по всем узлам, сохраняя их исправность и эластичность уплотнителей.

Кроме технических причин, кондиционер зимой выполняет еще одну важную функцию - осушение воздуха в салоне. Во время холодной и влажной погоды окна автомобиля быстро запотевают, из-за чего снижается видимость и увеличивается риск аварий.

Запущенный кондиционер быстро убирает лишнюю влагу, поэтому стекла очищаются от конденсата значительно быстрее, чем при обычном обдуве теплым воздухом. Это не только повышает комфорт, но и существенно улучшает безопасность движения.

Также эксперты сообщили, сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто.

Больше новостей для автолюбителей:

Об источнике: UaMotors UaMotors - сайт, который предназначен для всех современных автолюбителей, которых интересуют актуальные и важные новости автомира. Как говорится в описании, главная задача сайта - сообщать отечественным автомобилистам обо всех последних событиях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред