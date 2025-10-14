Почему нельзя выключать кондиционер зимой: одну ошибку совершают многие водители

Вкратце:
- Почему кондиционер зимой спасает не только от запотевания окон
- Для чего кондиционер нужно включать даже зимой
Многие автомобилисты с приходом холодов перестают пользоваться кондиционером, считая его нужным лишь летом. Однако автоэксперты предупреждают: такая привычка может обернуться дорогостоящим ремонтом, ведь длительное бездействие климатической системы вредит ее ключевым компонентам. Как пишет Главред, об этом сообщает UA.Motors.
Специалисты объясняют, что если кондиционер не запускать в зимний период, в системе начинают происходить несколько вредных процессов:
- Пересыхание уплотнителей. Резиновые элементы, которые отвечают за герметичность, без циркуляции масла теряют эластичность, начинают трескаться и пропускать хладагент.
- Закисание механизмов. Если компрессор не работает длительное время, движущиеся детали могут "прикипеть", из-за чего весной система просто не запустится.
- Отсутствие смазки. Смазка движется вместе с хладагентом, поэтому при полной остановке кондиционера детали остаются сухими, и это ускоряет их износ.
Эти проблемы особенно опасны для автомобилей с большим пробегом, где ремонт системы кондиционирования может стоить значительную сумму.
Чтобы избежать таких последствий, эксперты советуют хотя бы раз в неделю включать кондиционер на 10-15 минут. Этого достаточно, чтобы смазка прошла по всем узлам, сохраняя их исправность и эластичность уплотнителей.
Кроме технических причин, кондиционер зимой выполняет еще одну важную функцию - осушение воздуха в салоне. Во время холодной и влажной погоды окна автомобиля быстро запотевают, из-за чего снижается видимость и увеличивается риск аварий.
Запущенный кондиционер быстро убирает лишнюю влагу, поэтому стекла очищаются от конденсата значительно быстрее, чем при обычном обдуве теплым воздухом. Это не только повышает комфорт, но и существенно улучшает безопасность движения.
Также эксперты сообщили, сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто.
Больше новостей для автолюбителей:
- Когда ABS не спасает: эксперт раскрыл метод, который поможет избежать заноса в зиму
- Штраф за превышение скорости можно не платить - юристы рассказали, когда это реально
- Важное правило: водителям сказали, когда не стоит менять шины
Об источнике: UaMotors
UaMotors - сайт, который предназначен для всех современных автолюбителей, которых интересуют актуальные и важные новости автомира. Как говорится в описании, главная задача сайта - сообщать отечественным автомобилистам обо всех последних событиях.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред