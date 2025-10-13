Укр
Штраф за превышение скорости можно не платить - юристы рассказали, когда это реально

Руслана Заклинская
13 октября 2025, 22:13
Законность фиксации нарушений скорости зависит от наличия и правильного расположения знака 5.70.
Штраф за превышение скорости можно не платить - юристы рассказали, когда это реально
Когда штраф за превышение скорости можно не платить / Коллаж: Главред, фото: Патрульная полиция Киевской области, УНИАН

Вы узнаете:

  • В каких случаях штраф за превышение скорости можно отменить
  • Какую роль играет дорожный знак 5.70
  • Как водитель может доказать, что камера установлена с нарушением

Превышение скорости остается одной из самых распространенных причин штрафов на украинских дорогах. Камеры фиксируют нарушения, полиция выписывает постановление, а водитель - платит. Однако не всегда такие действия являются законными.

В некоторых случаях штраф можно отменить. Об этом рассказали специалисты юридической фирмы "Дорожный адвокат", пишет SUV News.

Знак 5.70 - обязательный элемент фиксации

Юристы отмечают, что все зависит от правильности установки камеры. Закон требует, чтобы зона автоматической фиксации превышения скорости была обозначена специальным дорожным знаком 5.70. Без этого знака использование данных с камер считается нарушением, а такие доказательства - недопустимыми.

По правилам, знак должен стоять перед камерой и быть четко видимым для водителей. Если его нет или он скрыт, постановление о штрафе может быть признано незаконным.

Как обжаловать незаконный штраф

Как отмечают в "Дорожном адвокате", в суде не рассматривается вопрос, действительно ли водитель превысил скорость. Суд проверяет только законность самой фиксации. Если камера установлена с нарушениями или отсутствует знак 5.70, то фиксацию признают недействительной, а штраф - отменяют.

Поэтому водителям следует внимательно просматривать фото и место нарушения, которое указано в сообщении о штрафе. Если на месте нет предупредительного знака, нужно обратиться к юристу - это веское основание для обжалования.

Закон стоит на стороне водителя, если фиксация сделана с нарушением. Даже один отсутствующий или незаметный знак может стать причиной для отмены штрафа в 340 гривен. Юристы советуют всегда фиксировать обстановку на месте нарушения - это может помочь в дальнейшей защите своих прав.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Об источнике: SUV News

SUVNews - это онлайн-ресурс, который специализируется на новостях, обзорах и информации о спортивно-утилитарных автомобилях (SUV), охватывая новые модели, подробные обзоры, сравнение различных моделей, новости отрасли и советы для покупателей, и является ценным ресурсом для всех, кто интересуется SUV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

штраф авто штрафы правила дорожного движения штрафы на дорогах автомобили
