Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

Вы узнаете:
- Как правильно обкатывать зимние шины
- Советы по хранению шин, чтобы не деформировались
- Как продлить ресурс резины на 4-5 сезонов
Зимние шины имеют средний ресурс около 30 000 км, после чего они твердеют и теряют сцепление. Однако опытные мастера утверждают, что правильная эксплуатация может значительно продлить их срок службы.
Главред решил поделиться советами экспертов по продлению ресурса зимней резины, чтобы водители могли безопасно и экономно эксплуатировать автомобиль.
Обкатка новых шин
Шиномонтажник с 15-летним опытом объясняет, что главная ошибка водителей - резкий старт на новых шинах, сообщает SUV News.
"Первые 200-300 км - это своеобразная обкатка. На поверхности резины есть тонкий технический слой, который нужно постепенно стирать. Иначе шина начнет скользить, а тормозной путь увеличится", - предупреждает эксперт.
Еще одна важная рекомендация - избегать пробуксовок и резких торможений. Мягкая зимняя смесь быстро стирается, особенно на сухом асфальте. Даже несколько неправильных стартов могут сократить ресурс шины на сотни километров.
Контроль давления в шинах
Не менее важным является контроль давления в шинах. Механик объясняет: "При снижении температуры на каждые 10°C давление падает примерно на 0,1 атмосферы. В мороз -20°C оно может упасть на пол атмосферы, что влияет на управляемость и износ шин". Проверять давление рекомендуется хотя бы раз в две недели.
Правильное хранение шин
Правильное хранение шин также продлевает их жизнь. Если шины с дисками - их хранят горизонтально, без дисков - вертикально, в прохладном и сухом помещении, без солнца и тепла, чтобы избежать деформации.
Соблюдение этих простых правил позволяет водителям эксплуатировать зимнюю резину до 4-5 сезонов вместо 2, экономя на новых комплектах и обеспечивая безопасность на дороге.
