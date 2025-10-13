Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

Эксперт рассказал, как правильно обкатывать новые зимние шины, чтобы избежать скольжения и сохранить их ресурс.

Механик советует проверять давление в шинах регулярно, чтобы сохранить управляемость авто/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно обкатывать зимние шины

Советы по хранению шин, чтобы не деформировались

Как продлить ресурс резины на 4-5 сезонов

Зимние шины имеют средний ресурс около 30 000 км, после чего они твердеют и теряют сцепление. Однако опытные мастера утверждают, что правильная эксплуатация может значительно продлить их срок службы.

Главред решил поделиться советами экспертов по продлению ресурса зимней резины, чтобы водители могли безопасно и экономно эксплуатировать автомобиль.

Обкатка новых шин

Шиномонтажник с 15-летним опытом объясняет, что главная ошибка водителей - резкий старт на новых шинах, сообщает SUV News.

"Первые 200-300 км - это своеобразная обкатка. На поверхности резины есть тонкий технический слой, который нужно постепенно стирать. Иначе шина начнет скользить, а тормозной путь увеличится", - предупреждает эксперт.

Еще одна важная рекомендация - избегать пробуксовок и резких торможений. Мягкая зимняя смесь быстро стирается, особенно на сухом асфальте. Даже несколько неправильных стартов могут сократить ресурс шины на сотни километров.

Контроль давления в шинах

Не менее важным является контроль давления в шинах. Механик объясняет: "При снижении температуры на каждые 10°C давление падает примерно на 0,1 атмосферы. В мороз -20°C оно может упасть на пол атмосферы, что влияет на управляемость и износ шин". Проверять давление рекомендуется хотя бы раз в две недели.

Правильное хранение шин

Правильное хранение шин также продлевает их жизнь. Если шины с дисками - их хранят горизонтально, без дисков - вертикально, в прохладном и сухом помещении, без солнца и тепла, чтобы избежать деформации.

Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля / Инфографика: Главред

Соблюдение этих простых правил позволяет водителям эксплуатировать зимнюю резину до 4-5 сезонов вместо 2, экономя на новых комплектах и обеспечивая безопасность на дороге.

Об источнике: SUV News SUVNews - это онлайн-ресурс, который специализируется на новостях, обзорах и информации о спортивно-утилитарных автомобилях (SUV), охватывая новые модели, подробные обзоры, сравнение различных моделей, новости отрасли и советы для покупателей, и является ценным ресурсом для всех, кто интересуется SUV.

