Как убрать царапины на авто за 30 секунд - дешевый и простой способ

Руслана Заклинская
10 октября 2025, 00:34
Автомобильные эксперты раскрыли простой и недорогой лайфхак, который позволяет владельцам авто устранить легкие царапины на кузове.
Как убрать царапины на авто за 30 секунд - дешевый и простой способ
Как избавиться от царапин / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Какой устранитьлегкие царапины на автомобиле
  • Какие два обычных ингредиента нужны для приготовления смеси
  • На каких типах царапин этот метод работает лучше всего

Автомобильные эксперты поделились интересным и в то же время простым лайфхаком, который может помочь владельцам автомобилей устранить легкие царапины, используя обычные кухонные ингредиенты. Этот метод включает всего два недорогих средства - кокосовое масло и уксус.

Главред узнал, как быстро сгладить царапины на авто.

Как убрать легкие царапины с авто

Чтобы воспользоваться этим способом, сначала сначала нужно разогреть кокосовое масло в микроволновой печи, добавить уксус и с помощью мягкой микрофибровой тряпки аккуратно втереть смесь в царапины на автомобиле. Со временем легкие поверхностные царапины почти полностью исчезнут.

Представители компании Show Plates World, продающей автомобильные номерные знаки объяснили Daily Express, что такая смесь бережно очищает и полирует верхний слой краски, а также помогает уменьшить видимость мелких царапин. Однако они подчеркивают, что это лишь временное решение и не подходит для серьезных повреждений, которые обнажают металл или грунтовку.

Как сдать экзамен на права с первого раза – 11 лайфхаков
Как сдать экзамен на права с первого раза – 11 лайфхаков / Главред - инфографика

На каких царапинах метод работает лучше всего

Эксперты отметили, что лучше всего метод работает на царапинах, которые не ощущаются ногтем и не обнажают металл или грунтовку. Для нанесения смеси рекомендуют:

  1. Использовать мягкую микрофибровую ткань или ватный диск.
  2. Осторожно втирать смесь небольшими круговыми движениями в течение 20-30 секунд.
  3. Не тереть сильно, чтобы не повредить краску.
  4. После полировки обязательно нанести слой воска или полироли для защиты краски.
  5. Ограничить повторное использование смеси до нескольких раз в месяц.

Также эксперты советуют сначала протестировать смесь на незаметном участке автомобиля, чтобы убедиться, что она не потускнеет и не испачкает краску. Хотя уксус и кокосовое масло обычно безопасны в малых количествах, они являются несколько абразивными, поэтому чрезмерное использование может со временем повредить краску.

Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

