Как убрать царапины на авто за 30 секунд - дешевый и простой способ

Вы узнаете:
- Какой устранитьлегкие царапины на автомобиле
- Какие два обычных ингредиента нужны для приготовления смеси
- На каких типах царапин этот метод работает лучше всего
Автомобильные эксперты поделились интересным и в то же время простым лайфхаком, который может помочь владельцам автомобилей устранить легкие царапины, используя обычные кухонные ингредиенты. Этот метод включает всего два недорогих средства - кокосовое масло и уксус.
Главред узнал, как быстро сгладить царапины на авто.
Как убрать легкие царапины с авто
Чтобы воспользоваться этим способом, сначала сначала нужно разогреть кокосовое масло в микроволновой печи, добавить уксус и с помощью мягкой микрофибровой тряпки аккуратно втереть смесь в царапины на автомобиле. Со временем легкие поверхностные царапины почти полностью исчезнут.
Представители компании Show Plates World, продающей автомобильные номерные знаки объяснили Daily Express, что такая смесь бережно очищает и полирует верхний слой краски, а также помогает уменьшить видимость мелких царапин. Однако они подчеркивают, что это лишь временное решение и не подходит для серьезных повреждений, которые обнажают металл или грунтовку.
На каких царапинах метод работает лучше всего
Эксперты отметили, что лучше всего метод работает на царапинах, которые не ощущаются ногтем и не обнажают металл или грунтовку. Для нанесения смеси рекомендуют:
- Использовать мягкую микрофибровую ткань или ватный диск.
- Осторожно втирать смесь небольшими круговыми движениями в течение 20-30 секунд.
- Не тереть сильно, чтобы не повредить краску.
- После полировки обязательно нанести слой воска или полироли для защиты краски.
- Ограничить повторное использование смеси до нескольких раз в месяц.
Также эксперты советуют сначала протестировать смесь на незаметном участке автомобиля, чтобы убедиться, что она не потускнеет и не испачкает краску. Хотя уксус и кокосовое масло обычно безопасны в малых количествах, они являются несколько абразивными, поэтому чрезмерное использование может со временем повредить краску.
Вас также может заинтересовать:
- Украинцев будут штрафовать за летнюю резину: когда "переобуваться"
- Почему на логотипе Subaru изображено шесть звезд: найден скрытый символ
- Электросамокаты на паузе: Рада готовит ограничения для водителей двухколесных автомобилей
Об источнике: Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред