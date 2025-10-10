Как убрать царапины на авто за 30 секунд - дешевый и простой способ

Автомобильные эксперты раскрыли простой и недорогой лайфхак, который позволяет владельцам авто устранить легкие царапины на кузове.

Как избавиться от царапин / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com, скриншот с YouTube

Автомобильные эксперты поделились интересным и в то же время простым лайфхаком, который может помочь владельцам автомобилей устранить легкие царапины, используя обычные кухонные ингредиенты. Этот метод включает всего два недорогих средства - кокосовое масло и уксус.

Как убрать легкие царапины с авто

Чтобы воспользоваться этим способом, сначала сначала нужно разогреть кокосовое масло в микроволновой печи, добавить уксус и с помощью мягкой микрофибровой тряпки аккуратно втереть смесь в царапины на автомобиле. Со временем легкие поверхностные царапины почти полностью исчезнут.

Представители компании Show Plates World, продающей автомобильные номерные знаки объяснили Daily Express, что такая смесь бережно очищает и полирует верхний слой краски, а также помогает уменьшить видимость мелких царапин. Однако они подчеркивают, что это лишь временное решение и не подходит для серьезных повреждений, которые обнажают металл или грунтовку.

На каких царапинах метод работает лучше всего

Эксперты отметили, что лучше всего метод работает на царапинах, которые не ощущаются ногтем и не обнажают металл или грунтовку. Для нанесения смеси рекомендуют:

Использовать мягкую микрофибровую ткань или ватный диск. Осторожно втирать смесь небольшими круговыми движениями в течение 20-30 секунд. Не тереть сильно, чтобы не повредить краску. После полировки обязательно нанести слой воска или полироли для защиты краски. Ограничить повторное использование смеси до нескольких раз в месяц.

Также эксперты советуют сначала протестировать смесь на незаметном участке автомобиля, чтобы убедиться, что она не потускнеет и не испачкает краску. Хотя уксус и кокосовое масло обычно безопасны в малых количествах, они являются несколько абразивными, поэтому чрезмерное использование может со временем повредить краску.

