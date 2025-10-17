В Украину придут затяжные дожди: скоро температура упадет до -2 градусов

В Украине ожидается усиление ветра и снижение температуры.

https://glavred.info/synoptic/v-ukrainu-pridut-zatyazhnye-dozhdi-skoro-temperatura-upadet-do-2-gradusov-10707197.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на 18 и 19 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода в субботу и воскресенье

Где пройдут значительные дожди

Во время выходных, 18-19 октября, погода в Украине будет неустойчивой и дождливой. Это произойдет из-за влияния атмосферных фронтов и циклонической деятельности. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в последующие двое суток через территорию Украины будут проходить фронтальные разделы на фоне пониженного атмосферного давления.

видео дня

"Прогнозируются дожди, которые местами будут значительными, а также усиление ветра и постепенное снижение температуры воздуха, начиная с западных областей", - говорится в сообщении.

Погода в Украине 18 октября

В субботу в западных областях ночью местами пройдет небольшой дождь, днем по всему региону ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, днем +8...+13 градусов.

В северной части страны ночью без существенных осадков, утром и днем пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3...+8 градусов, днем +11...+16 градусов.

В центральных областях в течение суток ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, днем +11...+16 градусов.

В южных регионах Украины ночью без существенных осадков, днем местами ожидается дождь, на юге Одесской области осадки могут быть значительными. Температура воздуха ночью предполагается +6...+11 градусов, днем +12...+17 градусов.

В восточных областях ночью без осадков, днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +9...+14 градусов.

Погода 18 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине 19 октября

В воскресенье в западных областях местами ожидаются небольшие дожди, в районе Полесья осадки будут умеренными. Температура воздуха ночью снизится до -2...+3 градусов, днем до +2...+7 градусов.

В северных областях пройдут дожди, местами значительные. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3...+8 градусов, днем +5...+10 градусов.

В центральной части страны пройдут умеренные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +4...+9 градусов, днем +8...+13 градусов.

В южной половине Украины ночью пройдут значительные дожди, днем преимущественно без осадков, лишь в Приазовье сохранится еще дождливая погода. Температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, днем +8...+13 градусов.

В восточных областях ночью местами ожидаются небольшие осадки, днем умеренный дождь. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +8...+13 градусов.

Погода 19 октября / фото: meteoprog

Когда в Украину придет потепление

Народный синоптик Станислав Щедрин заявил, что уже с 21 по 27 октября осадки в Украине прекратятся и придет значительное потепление.

По его прогнозу, теплее всего будет в центральных, южных областях и в Винницкой области. Температура будет до +22...+23 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение на 17 октября в Украине - І уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что украинцам стоит уже готовиться к изменению погоды. По ее словам, уже 19 октября ощутимое похолодание охватит практически всю Украину.

Диденко также заявляла, что по ориентировочному прогнозу, который потребует уточнения, 25-26 октября в Украине может стать теплее.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред