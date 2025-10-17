Сильный ливень и II уровень опасности: Украину накроет настоящий Армагеддон

Погода во Львове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +6 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 18 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 18 октября

Где температура воздуха опустится до -3 градусов

Когда вернутся дожди и снег

Погода в Украине 18 октября будет местами дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 20-21 октября в западных областях - II уровень опасности. Ночью ожидаются сильные заморозки - 0-4 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 18 октября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 18 октября дожди ожидаются в большинстве областей. Сухо будет только в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях. Температура воздуха в этот день повысится до +15 градусов. На западе будет холоднее всего - 8-12 градусов тепла. Ночью температура воздуха опустится до 4-10 градусов тепла.

19 октября в Украине резко похолодает до 4-8 градусов тепла. В большинстве областей ожидаются дожди и даже мокрый снег. Похолодание удержится и 20 октября.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 18 октября

В Украине 18 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди во всех областях Украины, кроме юго-восточных. Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 м/с. На Прикарпатье ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 4-9° тепла, на крайнем юге страны до 11°; днем 8-13°, в центральных, южных и восточных областях 11-16°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 18 октября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +10...+16 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +6...+10 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 18 октября / фото: meteoprog

Погода 18 октября в Киеве

В Киеве 18 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 7-9°, днем 11-13°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 18 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждения коммунальной инфраструктуры.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.

