"Трусит" уже больше недели: влупила затяжная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
18 октября 2025, 16:37
Эта магнитная буря может повлиять на здоровье и спровоцировать ухудшение самочувствия.
Украину атаковала затяжная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украина находится под атакой сильной магнитной бури. После вспышек на Солнце она начала усиливаться. Об этом сообщает meteoagent.

Своего пика магнитная буря достигла 12 октября. Тогда ее мощность была на уровне восьми баллов. На следующий день она стала немного слабее - 6-балльной. На протяжении следующих дней мощность магнитной бури колебалась на уровне 4-5 баллов.

16 октября мощность бури вновь выросла почти до шести баллов и опустилась до четырех. Ожидается, что 19 октября магнитная буря также будет 4-балльной, а потом опустится до трех баллов.

Украину накрыла затяжная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 13 вспышек класса С и М. Сообщается, что 18 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 47 солнечных пятен.

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,5 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможный солнечный радиационный шторм", - говорится в сообщении.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
