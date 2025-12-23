"Вертолет разорвало в клочья": в Черкасской области разбился Ми-24, погиб Герой Украины

Именно Александр Шемет в апреле 2022 года совершил последний успешный авиапрорыв на заблокированный завод "Азовсталь" в Мариуполе.

https://glavred.info/ukraine/vertolet-razorvalo-v-klochya-v-cherkasskoy-oblasti-razbilsya-mi-24-pogib-geroy-ukrainy-10726463.html Ссылка скопирована

Александр Шемет погиб во время выполнения боевого задания / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Суспільне

Кратко:

Во время боевого задания погиб Герой Украины Александр Шемет

Он был командиром экипажа вертолета Ми-24

Вертолет вылетел на перехват российских "шахедов"

Катастрофа произошла на территории Черкасской области

17 декабря во время выполнения боевого задания погиб уроженец Черниговской области, Герой Украины Александр Шемет. Он был командиром экипажа вертолета Ми-24, который вылетел на перехват российских ударных беспилотников типа Shahed.

Трагедия произошла на территории Черкасской области.

видео дня

"Вечером 17 декабря поступил приказ вылететь на перехват "Шахедов". Борт поднялся, держал связь с пунктом управления. Впоследствии на пункте управления вертолет на радаре не фиксировался. Это говорит о том, что он уже упал. Подтверждение гибели есть. На месте падения найдены четыре трупа", - рассказал Суспільному брат погибшего Юрий Шемет.

О гибели экипажа сообщила пресс-служба 12-й отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко 18 декабря.

Официального вывода о гибели военных пока нет.

Предварительное расследование установило, что вертолет столкнулся с "шахедом".

"Здесь еще такие обстоятельства, что этот "шахед" не был виден на пункте управления. Видимо, он летел очень низко. Те люди, которые проводили расследование, говорят, что такого они раньше не видели. Вертолет так сильно поврежден, что его, можно сказать, полностью разорвало в клочья. Тела очень обгорели", - рассказал Юрий Шемет.

В настоящее время идет идентификация тел погибших. Продолжается расследование, расшифровка черного ящика.

"Как мне сообщил племянник, неисправность вертолета или какая-то ошибка пилота — причиной этих событий быть не может. На самописке четко показано, что все параметры работали нормально", - добавил Юрий.

Александр Шемет / Фото: Суспільне

Александр Шемет - что о нем известно

Александр Шемет - уроженец Корюковки. Большую часть жизни он проживал во Львовской области. В Корюковке Черниговской области живут его родные.

С 2015 участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины. В начале полномасштабного вторжения оборонял Киев. Имеет знаки отличия "Казацкий крест" I и II степеней, был награжден орденами Даниила Галицкого и Богдана Хмельницкого III степени.

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" Александр Шемет получил после последнего авиапрорыва на "Азовсталь" в Мариуполе.

Боевую задачу выполнял 5 апреля 2022 года.

"Он выполнил полет в оккупированный Мариуполь, доставлял туда боеприпасы, медикаменты, а обратно забирал раненых. Когда они летели обратно, то попали под сильный обстрел, но он сумел сохранить машину, экипаж и успешно вернуться обратно" – рассказал брат погибшего.

13 декабря Александру исполнилось 55 лет. Тогда братья общались в последний раз.

Кроме брата, у Александра Шемета осталась мать, жена, а также дочь и сын, который также стал военным, пойдя по стопам отца.

У Александа осталась жена и дети / Фото: Суспільне

Как писал Главред, в июне погиб украинский актер и воин ВСУ Юрий Фелипенко. Прощание с ним состоялось 19 июня.

В ночь на 29 июня во время массированной воздушной атаки России погиб летчик F-16 Максим Устименко. Перед гибелью пилот уничтожил семь целей.

18 июля погиб легендарный украинский авиатор, боевой летчик и полковник Константин Оборин, известный под позывным "Камикадзе". Он погиб во время выполнения боевого задания. Оборин был командиром эскадрильи, которая защищала небо над Одесской областью, сбивала вражеские беспилотники и "шахеды". Также павший защитник возглавлял Союз ветеранов Афганистана.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред