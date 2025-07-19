'Живой легенды больше нет': в бою погиб 63-летний летчик Константин Оборин

Полковник Константин Оборин каждый год ездил в Киев за разрешением продолжить службу.

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Во время выполнения боевого задания погиб Константин Оборин / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Что известно:

18 июля во время боевого задания погиб летчик Константин Оборин

Защитнику было 63 года

Оборин был ветераном войны в Афганистане, волонтером, директором авиаклуба "Одесса" и командиром эскадрильи

В пятницу, 18 июля, погиб легендарный украинский авиатор, боевой летчик и полковник Константин Оборин, известный под позывным "Камикадзе". Он погиб во время выполнения боевого задания. Об этом 19 июля сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов и руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

"Очень печальная новость для Одессы. Во время выполнения боевого задания погиб Константин Оборин - ветеран войны в Афганистане, участник современной борьбы за независимость Украины, директор авиаклуба "Одесса", волонтер, наставник, человек большой души и отваги", - рассказал Труханов.

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Олег Кипер добавил, что Оборин был командиром эскадрильи, которая защищала небо над Одесской областью, сбивала вражеские беспилотники и "шахеды". Также павший защитник возглавлял Союз ветеранов Афганистана.

Дочь погибшего, известный фотограф и видеооператор Полина Оборина подтвердила, что ее отец погиб 18 июля во время боевого вылета.

"Да, это правда. К сожалению, Камикадзе, нашего папы, дедушки, любимого мужа, легендарного воина, живой легенды ... больше нет. Это случилось вчера на задании. И да, к сожалению, наш супергерой не бессмертен", - сообщила Полина.

Волонтер Екатерина Ножевникова вспомнила, что после 60 лет Оборин ежегодно ездил в Киев, чтобы получить разрешение на продолжение службы, потому что не представлял своей жизни без защиты страны.

"Каждый год он ездил в Киев, чтобы получить разрешение продолжать защиту страны. Когда сотни тысяч молодых "мужчин" прячутся по домам", - подчеркнула она.

Полковник Константин Викторович Оборин был не только военным, но и пионером современного любительского авиационного движения в Одессе. Он основал и развивал аэроклуб "Одесса", установил многочисленные рекорды по прыжкам с парашютом и стал символом возрождения духа среди ветеранов.

"Константин прошел сквозь афганский ад, но не озлобился - наоборот, посвятил себя служению и поддержке других. Он стал символом реабилитации и надежды для ветеранов, даря новые смыслы через парашютный спорт, полеты и искреннее человеческое внимание. Его жизненная философия - "воздух лечит" - стала крылом для многих", - отметил Труханов.

В 2014 году Оборин спас из плена 29 украинских воинов. В 2022-м развеял над Одессой прах Героя Украины Владислава Бувалкина - своего ученика, выполнив его последнюю волю.

Воины, которые отдали жизнь за Украину - что известно

Напомним, в июне погиб украинский актер и воин ВСУ Юрий Фелипенко. Прощание с ним состоялось 19 июня.

В ночь на 29 июня во время массированной воздушной атаки России погиб летчик F-16 Максим Устименко. Перед гибелью пилот уничтожил семь целей.

Как сообщал Главред, 1 июля российские войска нанесли ракетный удар по Гуляйполю на Запорожье. В результате атаки погибли командир 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.

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О персоне: Геннадий Труханов Геннадий Труханов - украинский политик и деятель местного самоуправления, городской голова Одессы (с 2014), руководитель региональной политической партии Доверяй делам. Народный депутат VII созыва, пишет Википедия.

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