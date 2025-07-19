Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Живой легенды больше нет": в бою погиб 63-летний летчик Константин Оборин

Руслана Заклинская
19 июля 2025, 18:40
3032
Полковник Константин Оборин каждый год ездил в Киев за разрешением продолжить службу.
'Живой легенды больше нет': в бою погиб 63-летний летчик Константин Оборин
Во время выполнения боевого задания погиб Константин Оборин / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Что известно:

  • 18 июля во время боевого задания погиб летчик Константин Оборин
  • Защитнику было 63 года
  • Оборин был ветераном войны в Афганистане, волонтером, директором авиаклуба "Одесса" и командиром эскадрильи

В пятницу, 18 июля, погиб легендарный украинский авиатор, боевой летчик и полковник Константин Оборин, известный под позывным "Камикадзе". Он погиб во время выполнения боевого задания. Об этом 19 июля сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов и руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

"Очень печальная новость для Одессы. Во время выполнения боевого задания погиб Константин Оборин - ветеран войны в Афганистане, участник современной борьбы за независимость Украины, директор авиаклуба "Одесса", волонтер, наставник, человек большой души и отваги", - рассказал Труханов.

видео дня

Олег Кипер добавил, что Оборин был командиром эскадрильи, которая защищала небо над Одесской областью, сбивала вражеские беспилотники и "шахеды". Также павший защитник возглавлял Союз ветеранов Афганистана.

Дочь погибшего, известный фотограф и видеооператор Полина Оборина подтвердила, что ее отец погиб 18 июля во время боевого вылета.

"Да, это правда. К сожалению, Камикадзе, нашего папы, дедушки, любимого мужа, легендарного воина, живой легенды ... больше нет. Это случилось вчера на задании. И да, к сожалению, наш супергерой не бессмертен", - сообщила Полина.

Волонтер Екатерина Ножевникова вспомнила, что после 60 лет Оборин ежегодно ездил в Киев, чтобы получить разрешение на продолжение службы, потому что не представлял своей жизни без защиты страны.

"Каждый год он ездил в Киев, чтобы получить разрешение продолжать защиту страны. Когда сотни тысяч молодых "мужчин" прячутся по домам", - подчеркнула она.

Полковник Константин Викторович Оборин был не только военным, но и пионером современного любительского авиационного движения в Одессе. Он основал и развивал аэроклуб "Одесса", установил многочисленные рекорды по прыжкам с парашютом и стал символом возрождения духа среди ветеранов.

"Константин прошел сквозь афганский ад, но не озлобился - наоборот, посвятил себя служению и поддержке других. Он стал символом реабилитации и надежды для ветеранов, даря новые смыслы через парашютный спорт, полеты и искреннее человеческое внимание. Его жизненная философия - "воздух лечит" - стала крылом для многих", - отметил Труханов.

В 2014 году Оборин спас из плена 29 украинских воинов. В 2022-м развеял над Одессой прах Героя Украины Владислава Бувалкина - своего ученика, выполнив его последнюю волю.

Воины, которые отдали жизнь за Украину - что известно

Напомним, в июне погиб украинский актер и воин ВСУ Юрий Фелипенко. Прощание с ним состоялось 19 июня.

В ночь на 29 июня во время массированной воздушной атаки России погиб летчик F-16 Максим Устименко. Перед гибелью пилот уничтожил семь целей.

Как сообщал Главред, 1 июля российские войска нанесли ракетный удар по Гуляйполю на Запорожье. В результате атаки погибли командир 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.

Читайте также:

О персоне: Геннадий Труханов

Геннадий Труханов - украинский политик и деятель местного самоуправления, городской голова Одессы (с 2014), руководитель региональной политической партии Доверяй делам. Народный депутат VII созыва, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Температура воздуха опустится до +9 градусов: какие регионы будут заливать дождями

Температура воздуха опустится до +9 градусов: какие регионы будут заливать дождями

19:44Синоптик
Зеленский утвердил новый состав СНБО: кто в него вошел

Зеленский утвердил новый состав СНБО: кто в него вошел

18:47Политика
Когда закончится война в Украине: в МВФ озвучили неутешительный прогноз

Когда закончится война в Украине: в МВФ озвучили неутешительный прогноз

18:43Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок

Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок

Вылитый Киркоров: сын Стоцкой пошел еще и в рост

Вылитый Киркоров: сын Стоцкой пошел еще и в рост

Гороскоп на завтра 20 июля: Тельцам - конфликт, Водолеям - неожиданный подарок

Гороскоп на завтра 20 июля: Тельцам - конфликт, Водолеям - неожиданный подарок

Фортуна будет на стороне 6 знаков зодиака: кому невероятно повезет 19 июля

Фортуна будет на стороне 6 знаков зодиака: кому невероятно повезет 19 июля

В РФ начался транспортный коллапс: дроны больно атаковали Москву и не только

В РФ начался транспортный коллапс: дроны больно атаковали Москву и не только

Последние новости

19:44

Температура воздуха опустится до +9 градусов: какие регионы будут заливать дождями

19:30

Огурцы не станут мягкими даже в салате: одна вещь заставит овощ хрустеть неделями

19:28

СБУ обратилась к Усику в день боя: что произошло

19:10

Новое правительство Украины и два министерства-монстрамнение

18:47

Зеленский утвердил новый состав СНБО: кто в него вошел

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
18:43

Когда закончится война в Украине: в МВФ озвучили неутешительный прогноз

18:40

"Живой легенды больше нет": в бою погиб 63-летний летчик Константин Оборин

18:39

В РФ сообщили о смерти солистки популярного дуэта

18:04

Украина сорвала наступление РФ: Андрющенко сообщил о мощных ударах на Запорожье

Реклама
17:45

Упрямство Путина в отношении Украины станет грандиозной ошибкой для РФ - WP

17:31

Рекордный гонорар: сколько заработает Усик за бой-реванш

16:49

Мужчин могут начать выпускать из Украины: в Раде рассказали важные деталиВидео

16:45

Воины ЛСР прорвались в глубокий тыл оккупантов и ликвидировали "ахматовцев"

16:39

Мозг буквально закипит: только гений найдет недостающее число за 7 секунд

16:35

Пенсионерам в августе начислят дополнительные 570 гривен: кто получит прибавку

16:32

Сколько людей мобилизует Украина ежемесячно: нардеп четко ответил

16:19

Светлая полоса начинается: какие ТОП-4 знака скоро накроет волна удачи

15:38

Учителям Украины вдвое поднимут зарплату уже с 1 сентября - на сколько вырастет

15:36

В России сделали циничное заявление после ракетного обстрела Украины - детали

15:32

Украина может перейти на 4-дневную рабочую неделю: названо условие и сроки

Реклама
15:18

Жена Козловского показала фигуру мужа и то, как певец тренирует подтянутое тело

15:18

Все горело, есть погибшие: РФ ударила баллистикой по Днепропетровской областиФото

15:16

Руки будут идеально чистыми: как отмыть пальцы от сока картошки и ягод за минуту

15:06

Что нельзя разогревать в микроволновой печи: 8 очень опасных продуктов

14:49

Враг заявил о начале штурмов Покровска: в ВСУ прокомментировали ситуацию

14:39

Дочь не видела маму с начала войны: эмоциональное возвращение детей из оккупацииФото

14:38

Украину раскалит до +37 градусов: стала известна дата сильной жары

14:16

Олег Винник вызверился на своих хейтеров и развенчал мифы о себе

14:09

Идеальная начинка для пирога: как заморозить сливы с цедрой лимона и медомВидео

13:50

Украинцам выплатят пенсию в 11 тысяч гривен: что нужно для такой суммы

13:47

Метод, который спасет ноги от натирания: как расширить обувь в домашних условиях

13:24

Зебру найдут только люди с "орлиным зрением": на загадку есть всего 5 секунд

12:48

Как уничтожить портулак на огороде: китайский метод борьбы с коварным сорняком

12:46

Мобилизация не компенсирует: АТЕШ рассказали о серьезной проблеме в армии РФ

12:06

ТОП-10 самых надежных б/у авто до пяти лет: эксперты озвучили список

12:01

Лишить РФ возможности штурмовать: военный вышел с заявлением о наступлении ВСУ

11:32

Как снять "порчу": священник честно ответилВидео

11:26

Украина будет ждать: СМИ выяснили, что обещанная союзниками Patriot еще строится

11:06

Именитая Серена Уильямс похвасталась роскошным прессом в бикини

10:50

"Шансы обоих соперников равны": известный боксер сделал тревожный прогноз боя Усика

Реклама
10:25

300 дронов и 30 ракет, 10 областей пострадали: Зеленский сделал заявление после атаки РФФото

10:23

Персики будут благодарны: назван чудо-препарат против курчавости листьевВидео

10:09

ВСУ разгромили штурм на город: Сырский раскрыл точку фронта, где уничтожен враг

09:27

Палата представителей США утвердила продление военной помощи Украине

09:15

"Самая массированная атака": РФ ударила по Павлограду, повреждены 5-этажка и предприятия

09:04

В РФ начался транспортный коллапс: дроны больно атаковали Москву и не только

08:10

РЭБ имеют низкую эффективность против дронов?мнение

07:52

Вспыхнула 9-этажка: РФ ударила по Одессе, есть погибшая и раненые - все деталиФотоВидео

07:10

Где три различия между парнями: на поиск разгадки есть всего 15 секунд

06:50

Россия больше ничем не удивит: все, на что способна - уже на столемнение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять