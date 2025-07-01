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"Он был лучшим": на фронте погиб комбат 110 бригады Сергей Захаревич

Юрий Берендий
1 июля 2025, 18:49
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1 июля во время боевых действий погиб командир 110-й бригады ВСУ, полковник Сергей Захаревич.
'Он был лучшим': на фронте погиб комбат 110 бригады Сергей Захаревич
На фронте погиб комбат 110 бригады Сергей Захаревич / Колаж Главред, фото: УНИАН, Serhii Sobko/Facebook

1 июля стало известно о гибели украинского защитника, командира 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, полковника Сергея Захаревича. Об этом сообщил бригадный генерал Сергей Собко в Facebook.

"Сегодня погиб воин, сын, муж, отец троих детей, мой друг - Сергей Захаревич... Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами", - говорится в заметке.

Собко отметил, что полковник Сергей Захаревич был ярким примером настоящего офицера и лидера.

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"Мэттис говорил, что есть две черты, которые он ценит в лидерах больше всего - это aggressiveness и initiative. Оооо, это именно о тебе. Нет у нас более яркого примера офицера с этими двумя качествами", - добавил он.

Генерал напомнил слова погибшего героя, который говорил, что на его долю выпадало немало испытаний.

"Ты говорил, что удача изменчива, она тебе изменяла часто, давала много испытаний, но ты никогда не ломался, двигался вперед несмотря ни на что. Твой юмор и позитивный настрой, даже в самую сраку, всегда поддерживал всех, заряжал. Спасибо тебе за всё. Мы благословлены, что ты был с нами. Всегда будешь. Вечная память и слава всем павшим... Глубокие соболезнования родным и близким...", - написал Собко.

Детали гибели Захаревича пока не сообщаются.

Захаревич стал командиром бригады в феврале 2025 года, до этого занимал должность заместителя командира 33-й бригады. В 2015 году был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, а в 2022 году - II степени.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате ракетного удара по штабу вооруженных сил РФ во временно оккупированном Донецке 30 июня был ликвидирован исполняющий обязанности командующего 8-й общевойсковой армии, гвардии полковник Руслан Горячкин. Об этом сообщили российские пропагандистские медиа.

Несмотря на длительную войну, сложную ситуацию на передовой и снижение активности со стороны союзников, Украина до сих пор имеет шанс на победу в войне против России. Однако для этого странам Запада необходимо изменить свою стратегию не только в военной сфере, но и в экономической и дипломатической. Об этом говорится в аналитическом материале Foreign Affairs.

В то же время армия РФ сталкивается с серьезными трудностями, которые мешают ей достигать существенных успехов на фронте. Без новой волны мобилизации и поддержки со стороны Северной Кореи российские силы вряд ли способны реализовать крупномасштабные наступления, отмечает The Washington Post.

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Что известно о Сергее Захаревиче

Полковник Сергей Анатольевич Захаревич - украинский военный, командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Погиб 1 июля 2025 года во время боевых действий против российских оккупантов.

Сергей Захаревич окончил Одесский институт Сухопутных войск. Начинал службу как командир взвода разведывательной роты в 30-й отдельной механизированной бригаде. С 2010 года возглавлял разведывательную роту 1-й танковой бригады. До назначения командиром 110-й бригады в феврале 2025 года, занимал должность заместителя командира 33-й механизированной бригады.

В 2015 году был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, а в 2022 году - орденом Богдана Хмельницкого II.

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