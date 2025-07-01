Мобилизация по-новому: будут ли призывать женщин в Украине и на какие специальности

В Украине активизировались дискуссии о возможной кампании по мобилизации женщин, однако пока она остается добровольной и законодательно не предусмотрена.

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Будут ли мобилизовать женщин в Украине - кого это может коснуться / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Почему в Украине заговорили о мобилизации женщин

Будет ли мобилизация женщин в Украине в июле

Нужна ли мобилизация женщин в Украине и на какие специальности

Реальна ли принудительная мобилизация женщин в Украине

Из-за дефицита сил на фронте и растущие потребности, в Украине детали чаще звучат призывы к мобилизации женщин и снижение мобилизационного возраста. При этом на официальном уровне в Украине опровергают слухи о принудительной мобилизации женщин или снижении мобилизационного возраста до 18 лет.

Главред собрал главное, что стоит знать о мобилизации женщин в Украине.

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"Женщины должны готовиться к мобилизации"

Украина находится на этапе, когда к потенциальной службе в армии должны быть готовы все граждане, в том числе женщины и 18-летние юноши. Такое мнение 8 июня 2025 года высказала общественный деятель, волонтер, основательница и руководитель Центра поддержки аэроразведки и проекта Victory Drones Мария Берлинская в интервью LB Live.

"Я не считаю, что на данный момент мы уже уперлись в этот потолок. Важно отметить - на май 25-го года. Но мы уже на том моменте, где и женщины, и на самом деле люди с 18 лет должны готовиться. В общем все взрослое население без исключения", - сказала Берлинская.

Мария Берлинская / Фото: скриншот

В то же время волонтер и руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская считает, что привлечение в армию вчерашних школьников или женщин может иметь негативные последствия, не только моральные, но и демографические, ведь страна уже сталкивается с проблемой сокращения населения.

По ее мнению, мобилизация женщин репродуктивного возраста только углубит этот кризис. Она также отметила, что в Украине все еще есть значительный мобилизационный резерв, который до сих пор не задействован, в частности среди тех, кто ни разу не участвовал в обороне государства.

Похожее мнение высказывала ранее советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева. Она считает, что украинки должны быть подготовлены к обороне страны, однако сейчас, по ее мнению, нет оснований для введения обязательной мобилизации женщин. Об этом она сообщила в эфире "Радио Культура" 11 марта 2025 года.

"Упрекают, что права и обязанности должны быть одинаковыми, потому что это записано в Конституции. Но наши женщины не были включены в систему подготовки, не подвергались призыву. Это не было узаконено. И сейчас, в период войны, я считаю, что мы не должны мобилизовать женщин, тем более, у нас достаточно мужчин, которые могут быть мобилизованными и не прятаться под юбками женщин", - прокомментировала Оксана Григорьева.

Закон Украины о мобилизации / Инфографика: Главред

Она убеждена, что еще со школьного возраста девушки, как и парни, должны овладевать базовыми навыками тактической медицины и управления дронами. Григорьева также поддерживает идею добровольного участия женщин в военной службе и стремится популяризировать соответствующие профессии, подчеркивая важность обучения для всех.

"Но пока мы не говорим о принудительной мобилизации, и ее не будет для женщин", - отметила советник.

"Мобилизацию женщин уже давно нужно объявить"

Обязательная мобилизация женщин в Украине, по мнению воина и адвоката Евгении Закревской, уже давно необходима. Военнослужащая 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ и аэроразведчица выразила эту позицию в интервью hromadske.

"...Конечно, это не закроет вопрос пополнения полностью, но без этого уже тоже никак", - сказала она.

Она подчеркнула, что привлечение женщин к службе позволило бы нынешним военным отдохнуть, увидеться с родными и частично вернуться к мирной жизни. Закревская считает, что в условиях войны настоящее проявление гражданской позиции - это сопротивление.

Сколько женщин служит в ВСУ

По состоянию на 1 января 2025 года в рядах Вооруженных сил Украины служит более 70 тысяч женщин. Из них около 5 500 находятся непосредственно на передовой, сообщило Минобороны 8 марта.

"Это на 20% больше, чем в 2022 году. Государство адаптирует политику социальной защиты, чтобы обеспечить их права и равные возможности", - сообщил заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, почти 20 тысяч украинок занимают боевые должности.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

Будет ли мобилизация женщин с 1 сентября

Российские пропагандисты распространяют ложную информацию о якобы планах украинской власти начать с 1 сентября 2025 года массовую мобилизацию женщин, в том числе и 18-летних девушек. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В таких сообщениях утверждается, что планируется мобилизовать до миллиона женщин, однако это не соответствует действительности.

В Украине нет никаких официальных решений, законопроектов или заявлений, которые бы предусматривали подобные действия, и в парламенте не зарегистрированы соответствующие документы. В Центре противодействия дезинформации отмечают, что эти фейки являются элементом информационной спецоперации, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине, усиление паники и подрыв доверия к государственной власти.

"Цель подобных информационных вбросов - посеять панические настроения среди украинцев и дестабилизировать ситуацию в тылу", - заявили в Центре противодействия дезинформации.

Будет ли мобилизация женщин в Украине в июле

В июле 2025 года законодательных изменений по мобилизации женщин не предвидится - никаких новых обязательств для украинок не вводится. Как и раньше, мобилизация женщин в Украине осуществляется только на добровольной основе, без принуждения.

Ограничений на выезд за границу для женщин также нет. Исключение составляют лишь те, кто служит в армии или работает в государственных структурах - они могут выезжать только в служебную командировку.

/ Фото: УНИАН

Отдельно действует правило воинского учета для женщин с медицинским образованием, речь идет о врачах, фармацевтах, стоматологах, медсестрах. Даже если они не работают по специальности, им нужно иметь военно-учетный документ. В случае его отсутствия работодатель может отказать в трудоустройстве, а сама женщина получить штраф.

Мобилизация женщин в Украине: что говорит закон

Согласно действующему законодательству, участие женщин в базовой общевойсковой подготовке, которая стартует в августе 2025 года, а также в военной службе, остается добровольным.

Если женщина самостоятельно решает вступить в ряды ВСУ, она должна стать на воинский учет в территориальном центре комплектования, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности, получить военно-учетную специальность согласно имеющемуся гражданскому образованию и подписать контракт на службу.

В таком случае она выполняет обязанности наравне с мужчинами, с учетом норм законодательства по защите материнства, детства и недопущения гендерной дискриминации.

"Итак, на сегодняшний день мы говорим лишь о свободном выборе женщин в вопросах прохождения военной службы", - говорит адвокат Марина Бекало в комментарии TSN.ua.

/ Фото: Генштаб ВСУ

Адвокат Марина Бекало обратила внимание, что власть готовит изменения в действующее законодательство, которые, по мнению части общества, могут касаться мобилизации всего гражданского населения.

Однако пока никаких конкретных законопроектов не представлено, поэтому делать окончательные выводы еще рано.

Она предполагает, что возможные изменения могут касаться, в частности, принудительной мобилизации женщин по отдельным специальностям или же предусматривать обязательное прохождение курсов по домедицинской помощи, гражданской защиты, или информационные программы в учебных заведениях.

"Пока информации нет, какие именно изменения мы должны ожидать", - говорит Марина Бекало.

Нужна ли мобилизация женщин в Украине и на какие специальности

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса считает, что сейчас вопрос мобилизации женщин в Украине не является приоритетным и в основном остается на добровольном уровне. Об этом заявил Палиса в интервью BIHUS Info 12 апреля 2025 года

"Я думаю, женская мобилизация... здесь, скорее, какие-то дефицитные специальности, медицинские направления и так далее. Я думаю, этот вопрос сейчас так остро не стоит. Женская служба в армии - это более такое добровольное дело, мне кажется. Но в дальнейшем, как я уже говорил, мне кажется, целесообразно было бы рассмотреть этот вариант израильского опыта развертывания Вооруженных сил с учетом украинских особенностей", - отметил он.

В то же время он отмечает, что если человек хочет пользоваться преимуществами, которые предоставляет государство - получать образование, занимать государственные должности или получать бюджетные выплаты, то он должен быть готовым выполнять обязанность службы в армии.

Павел Палиса / Фото: ОП

Палиса подчеркивает, что риск повторения агрессии со стороны России остается, и чтобы избежать этого, общество должно осознавать необходимость участия каждого в укреплении обороноспособности страны.

"Потому что обязанность защиты государства определена в Конституции, а сейчас это понимание должно прийти не только со слов Конституции, а с более практических и приземленных вещей", - отметил Палиса.

Реальна ли принудительная мобилизация женщин в Украине

Адвокат Марина Бекало подчеркнула, что мобилизация касается не только призыва в армию для службы в боевых подразделениях, но и привлечения к выполнению задач, связанных с обеспечением обороноспособности страны - в частности, работы на оборонных заводах и стратегических объектах.

"Если мы говорим о принудительной мобилизации женщин для выполнения воинского долга, то юридически это также возможно, и для этого нужно лишь внесение некоторых поправок в профильное законодательство, чтобы это заработало. Учитывая, что по Конституции защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью всех без исключения граждан Украины, такие меры не будут противоречить нормам Конституции. Это если мы говорим сугубо с юридической точки зрения", - объясняет Марина Бекало.

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