'Наложил в штаны': Арестович пожаловался, что его едва не избил 'дедушка' в Испании

Мужчина рассказал свою версию инцидента и посоветовал бояться "дедушек и бабушек с авоськами".

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Арестовича едва не отгамселил "дедушка"/ Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, скриншот с TikTok

Кратко:

Арестович заявил, что в Испании на него собирался напасть 67-летний мужчина

Мужчина пригрозил Арестовичу избиением за "измену Украине"

Сам мужчина высмеял реакцию Арестовича и посоветовал ему остерегаться подобных "дедушек и бабушек"

Беглец и бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович пожаловался, что во время прогулки в испанской Валенсии его едва не избил "дедушка". Неизвестный угрожал ему избиением за "измену Украине". Об инциденте Арестович рассказал в интервью блогеру Александру Шелесту.

По словам Арестовича, к нему на побережье подошел "дедушка лет за 60" и якобы прямо заявил: "Хочу тебя (неценз. ударить - Главред)" за измену Украине. Экс-советник ОПУ предположил, что вероятно, этот человек когда-то был его сторонником, но сейчас стал агрессивно настроенным. В ответ Арестович пригрозил оппоненту вызовом полиции и депортацией.

видео дня

Впоследствии в сети появилось видеообращение самого "67-летнего дедушки", в котором тот рассказал свою версию инцидента. Он подтвердил, что подошел к Арестовичу в Испании и поинтересовался его "34-й вылазкой за линию фронта", после чего прямо сказал, что хочет ударить его по лицу.

"Он испугался - задрожали руки, упал телефон, экран разбился. И когда я на него замахнулся, он так прикрылся. Рядом стояла моя жена, 63-летняя красавица, очень жаль, что она не сняла всего этого позора. Наверное, он наложил в штаны все-таки", - заявил мужчина, иронизируя над реакцией блогера.

В завершение видео он обратился к Арестовичу с предупреждением, чтобы тот "боялся ходить по европейским городам и набережным", потому что там могут попасться "такие дедушки, как я, и такие бабушки, как моя жена, которые могут побить тебя авоськами".

Смотрите видео с объяснением жаркой встречи с Арестовичем в Испании:

Арестович пожаловался, что его едва не избил "дедушка" / Фото: скриншот

Скандальные заявления Алексея Арестовича - новости по теме

Напомним, экс-советник ОПУ Алексей Арестович в прямом эфире с блогером Шелестом заявил, что презирает украинцев, назвав их "фуфлом" и "дерьмом". Он обвинил граждан в бездействии и неспособности отвечать на вызовы. Арестович также продвигал российские нарративы, вспомнив о "режиме КГБ".

Также Арестович вызвал волну возмущения, цинично прокомментировав расстрел украинских пленных. В соцсети X он высмеял поведение военных перед смертью и обвинил в трагедии не российских оккупантов, а украинское командование.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решения СНБО от 1 мая 2025 года относительно персональных санкций. Под санкции попали Алексей Арестович, Мирослав Олешко, Кость Бондаренко, Дмитрий Василец, Александр Скубченко и Павел Онищенко.

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Кто такой Алексей Арестович Алексей Николаевич Арестович (род. 3 августа 1975, Дедоплисцкаро, Кахетия, Грузинская ССР, СССР) - украинский блогер, актер, разведчик, политический и военный обозреватель, колумнист белорусско-польского происхождения, организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки участников АТО (2014-2017). Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе (2020-2022). Был советником Офиса президента Украины (2020-2023), пишет Википедия. Выехал из Украины.

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