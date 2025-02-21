Арестович впервые прокомментировал развод с женой - детали

Алексей Арестович ранее сам бросал своих жен.

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Алексей Арестович - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алексей Арестович

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Алексей Арестович разводится с женой

Что известно о его предыдущих браках

Украинский блогер Алексей Арестович, который сбежал из Украины за границу и пиарится на своих скандальных политических высказываниях, разводится с женой. Инициатором расторжения брака стала именно его жена – Анастасия Арестович, которая и подала заявление в суд.

Отметим, ранее беглец заявлял, что он всегда первым уходил от своих жен, а Анастасия уже третья его супруга.

В интервью Алине Шаманской Алексей утверждал, что причиной разрыва с бывшими возлюбленными были разные взгляды на воспитание детей. Напомним, у Арестовича есть трое детей: двое девочек Вероника и Аэлита от первых двух жен и сын Александр от третьей жены.

"У меня есть теория, которая заключается в том, что люди разводятся, когда начинают жить разным будущим. Это единственная настоящая причина разводов. Есть стартовые причины, которые запускают, например, супружеская измена, финансы, скандалы. Но на самом деле – это разные миры", - говорил блогер.

Также Арестович заявлял, что он уходил от жен, хотя еще и испытывал чувства к ним.

"Я просто понимал, что не стоит жить вместе, потому что мы разрушаем друг друга, и это все влияет на ребенка. Я разводился, когда у меня были чувства к этим женщинам. Я просто понимал, что дальше не надо, будет хуже", - говорил Алексей.

Смотрите видео интервью Алексея Арестовича Алине Шаманской:

Иронично, что Арестович проводил семинары и рассказывал поклонникам, как нужно строить семейные отношения и воспитывать детей, но, выходит, сам так и не смог создать крепкую семью.

Также в новом интервью с Александром Шелестом беглец отказался комментировать свою личную жизнь, за что Шелест назвал его скучным.

Смотрите видео, в котором Арестович отказался комментировать свою личную жизнь:

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

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Кто такой Алексей Арестович? Алексей Николаевич Арестович (род. 3 августа 1975, Дедоплистскаро, Кахетия, Грузинская ССР, СССР) — украинский блоггер, актер, разведчик, политический и военный обозреватель, колумнист белорусско-польского происхождения, организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки АТО (2014-2017). Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе (2020-2022). Советник Офиса президента Украины (2020-2023), пишет Википедия.

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