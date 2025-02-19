"Бритни, ты?": Арестович ошарашил срамотным фото

Алексей Орестович опубликовал странное фото, на грани приличия.

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Арестович / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Кратко:

Что показал Арестович

Что ему насоветовали комментаторы

Скандально известный блогер и бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович показал компрометирующее фото, практически показав весь свой "срам".

На своей странице в Instagram, Арестович выложил фото своего волосатого живота и того, что находилось под ним. Он не засветил всю свою "красоту", но брюки его держались на грани.

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Ожидаемо, что сеть буквально взорвалась смешными комментариями. "Бритни, ты", "Это нам за то, что мы не молимся", "Алексей Николаевич… Инста, конечно, бесплатная, но и вы держите себя в руках, пожалуйста", "В принципе я сам виноват, что плачу за интернет...", "50 боевых спусков штанов за линию бикини", - смеются пользователи.

Арестович и его "линия" бикини / Скриншот Instagram/alexey.arestovich

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Как сообщал Главред, еще в августе 2022 года, занимая должность советника главы Офиса президента, Алексей Арестович заявил, что будет идти в президенты, если Владимир Зеленский не выдвинется снова. Однако уже в ноябре 2023 года он уверенно заявил, что будет баллотироваться на следующих президентских выборах.

Напомним, 13 февраля бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича заметили в Монако. Когда он заметил, что его снимают на камеру, заявил, что "съемка без разрешения запрещена".

Кроме этого, Арестович неоднократно хвастался своей квартирой в престижном районе Нью-Йорка, недалеко от Central Park, где живет с женой и сыном.

Стоит отметить, что Арестович также давал советы Владимиру Путину по завоеванию украинцев, утверждая, что тот может победить "в три хода", но ему не хватает геополитической гибкости.

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