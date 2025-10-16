Укр
Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Юрий Берендий
16 октября 2025, 21:47
4001
Акция от monobank превратила поиск виртуальных лимонов в национальную охоту с призами в виде iPhone, миллиона гривен и даже BMW.
Как найти все 50 лимонов monobank - где искать 51 лимон монобанк
Как найти все 50 лимонов monobank - где искать 51 лимон монобанк / Колаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

В Украине стартовала настоящая "лимонная лихорадка" - масштабная акция от monobank, которую объявил сооснователь банка Олег Гороховский, посвященная 10-миллионному клиенту сервиса. Об этом он сообщил в Telegram.

"По этому поводу мы начинаем шабаш... Сразу предупреждаю, если вы это начнете, вы уже не сможете остановиться", - написал Гороховский, намекая на вирусность игровой механики.

Лимоны monobank - что известно

По словам Гороховского, акцию запустили, как только количество клиентов monobank достигло отметки в 10 миллионов. Пользователям предложили искать лимоны в приложении - они разбросаны в разных разделах.

"В честь 10 миллионов объявляем охоту на лимоны! Ищите их по всему монобанку - правила очень просты", - отметил соучредитель банка.

Условия акции лимоны monobank

Согласно правилам, кто соберет 10 лимонов, участвует в розыгрыше 50 iPhone 17 и получает уникальный скин на память. Для детских карт предусмотрен отдельный бонус - 1000 банок шоколадных монет.

"Кто соберет аж 50 лимонов - соревнуется за 1 000 000 гривен", - уточнил Гороховский.

Как найти 51 лимон monobank

А самая главная интрига акции - это 51-й мифический лимон, который, по словам Гороховского, "где-то на маркете, но я не проверял".

Найти этот лимон означает выиграть BMW 3 Series, а для детей - поездку в Диснейленд для победителя и четырех друзей.

Как найти лимоны monobank подсказки

Акция оказалась настолько популярной, что приложение monobank временно не выдержало нагрузки.

"Более одного миллиона клиентов нашли хотя бы один лимон! Это просто вирус. Нагрузка на все комплексы выросла в 7 раз", - сообщил Гороховский.

Из-за этого банк решил добавить еще 50 iPhone Air к розыгрышу, чтобы отблагодарить пользователей за терпение.

Также Гороховский пообещал две подсказки, которые помогут найти BMW.

"Завтра в 11:00 первая подсказка - без нее найти BMW почти невозможно", - указал он.

Когда будут разыгрывать призы monobank

Розыгрыш iPhone 17 состоится 20 октября в Telegram-канале Гороховского, а розыгрыш миллиона гривен - 21 октября в прямом эфире Instagram партнера банка Михаила Рогальского.

"Готовились, готовились - и вы снова превзошли все ожидания. Люблю вас и благодарю каждого, кто с нами", - подытожил Гороховский.

Мемы о лимонах monobank

Тем временем на фоне популярности лимонного тренда, сеть начала засыпаться тонами мемов и приколов, связанных с акцией от monobank.

Монобанк - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, известная украинская блогерша Ксюша Манекен стала жертвой мошенничества - с ее ФОП-счета в Monobank исчезло более шести миллионов гривен. Об инциденте она сообщила в своем Instagram.

Тем временем Monobank объявил новое предложение для компаний. Банк предлагает возвращать 1% от суммы всех выплат сотрудникам - зарплат, больничных и стипендий. Как отметил соучредитель банка Олег Гороховский, кэшбэк начисляется 1 числа каждого месяца по результатам предыдущего, без лимита на максимальную сумму

Что такое Monobank?

Monobank (укр. монобанк) - украинский необанк, обслуживающий более 7 млн клиентов. Занимает № 2 в Google Play и № 2 в App Store среди самых популярных финансовых приложений Украины. Показатель ежедневно активных пользователей достигает 1,3 млн.

Для работы используется банковская лицензия Универсал Банка, входящего в группу TAC и принадлежащего украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. В 2018 году был признан лучшим украинским FinTech-стартапом по версии PaySpace Magazine Awards и "Необанком года" от FinAwards, пишет Википедия.

Монобанк
Фортуна наконец улыбнется: трех знаков зодиака ждет настоящее вознаграждение

Фортуна наконец улыбнется: трех знаков зодиака ждет настоящее вознаграждение

Гороскоп на завтра 17 октября: Овнам - невероятная прибыль, Стрельцам - проблемы

Гороскоп на завтра 17 октября: Овнам - невероятная прибыль, Стрельцам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 17 октября: Быкам - ссоры, Собакам - месть

Китайский гороскоп на завтра 17 октября: Быкам - ссоры, Собакам - месть

Отключение света в Украине — графики на 16 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 16 октября (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 октября: что происходит на фронте (обновляется)

