Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Акция от monobank превратила поиск виртуальных лимонов в национальную охоту с призами в виде iPhone, миллиона гривен и даже BMW.

https://glavred.info/ukraine/limonnaya-lihoradka-nakryla-ukrainu-gde-iskat-vse-51-limon-monobank-10707086.html Ссылка скопирована

Как найти все 50 лимонов monobank - где искать 51 лимон монобанк / Колаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

О чем идет речь в материале:

Как найти лимоны в monobank

Розыгрыш iPhone 17 monobank

Акция лимоны монобанк - условия

В Украине стартовала настоящая "лимонная лихорадка" - масштабная акция от monobank, которую объявил сооснователь банка Олег Гороховский, посвященная 10-миллионному клиенту сервиса. Об этом он сообщил в Telegram.

"По этому поводу мы начинаем шабаш... Сразу предупреждаю, если вы это начнете, вы уже не сможете остановиться", - написал Гороховский, намекая на вирусность игровой механики.

видео дня

Лимоны monobank - что известно

По словам Гороховского, акцию запустили, как только количество клиентов monobank достигло отметки в 10 миллионов. Пользователям предложили искать лимоны в приложении - они разбросаны в разных разделах.

"В честь 10 миллионов объявляем охоту на лимоны! Ищите их по всему монобанку - правила очень просты", - отметил соучредитель банка.

Условия акции лимоны monobank

Согласно правилам, кто соберет 10 лимонов, участвует в розыгрыше 50 iPhone 17 и получает уникальный скин на память. Для детских карт предусмотрен отдельный бонус - 1000 банок шоколадных монет.

"Кто соберет аж 50 лимонов - соревнуется за 1 000 000 гривен", - уточнил Гороховский.

Как найти 51 лимон monobank

А самая главная интрига акции - это 51-й мифический лимон, который, по словам Гороховского, "где-то на маркете, но я не проверял".

Найти этот лимон означает выиграть BMW 3 Series, а для детей - поездку в Диснейленд для победителя и четырех друзей.

Как найти лимоны monobank подсказки

Акция оказалась настолько популярной, что приложение monobank временно не выдержало нагрузки.

"Более одного миллиона клиентов нашли хотя бы один лимон! Это просто вирус. Нагрузка на все комплексы выросла в 7 раз", - сообщил Гороховский.

Из-за этого банк решил добавить еще 50 iPhone Air к розыгрышу, чтобы отблагодарить пользователей за терпение.

Также Гороховский пообещал две подсказки, которые помогут найти BMW.

"Завтра в 11:00 первая подсказка - без нее найти BMW почти невозможно", - указал он.

Когда будут разыгрывать призы monobank

Розыгрыш iPhone 17 состоится 20 октября в Telegram-канале Гороховского, а розыгрыш миллиона гривен - 21 октября в прямом эфире Instagram партнера банка Михаила Рогальского.

"Готовились, готовились - и вы снова превзошли все ожидания. Люблю вас и благодарю каждого, кто с нами", - подытожил Гороховский.

Мемы о лимонах monobank

Тем временем на фоне популярности лимонного тренда, сеть начала засыпаться тонами мемов и приколов, связанных с акцией от monobank.

Монобанк - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, известная украинская блогерша Ксюша Манекен стала жертвой мошенничества - с ее ФОП-счета в Monobank исчезло более шести миллионов гривен. Об инциденте она сообщила в своем Instagram.

Тем временем Monobank объявил новое предложение для компаний. Банк предлагает возвращать 1% от суммы всех выплат сотрудникам - зарплат, больничных и стипендий. Как отметил соучредитель банка Олег Гороховский, кэшбэк начисляется 1 числа каждого месяца по результатам предыдущего, без лимита на максимальную сумму

Другие новости:

Что такое Monobank? Monobank (укр. монобанк) - украинский необанк, обслуживающий более 7 млн клиентов. Занимает № 2 в Google Play и № 2 в App Store среди самых популярных финансовых приложений Украины. Показатель ежедневно активных пользователей достигает 1,3 млн. Для работы используется банковская лицензия Универсал Банка, входящего в группу TAC и принадлежащего украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. В 2018 году был признан лучшим украинским FinTech-стартапом по версии PaySpace Magazine Awards и "Необанком года" от FinAwards, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред