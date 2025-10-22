Почти 50 детей оказались под ударом Шахедов: новые детали атаки на Харьков

В Харьковской ОГА сообщили, в каком состоянии несовершеннолетние.

Что известно о последствиях вражеской атаки дронов на Харьков / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Главное:

В Харькове увеличилось число пострадавших

В результате атаки дронов дети не пострадали

Разрушения помещений детсада значительные

После удара страны-агрессора России по Харькову продолжается ликвидация последствий. Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Спасателям уже удалось локализовать пожар в детском саду.

Ведомство отметило, что на момент обстрела в укрытии находились 48 детей, всех эвакуировали в безопасное место. Известно об одном погибшем и 6 пострадавших.

Сколько вражеских целей попало в здание детского сада

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что Россия нанесла три удара дронами типа "Шахед" по зданию. То, что дети находились в укрытии их спасло, поэтому несовершеннолетние не пострадали.

Смотрите видео о последствиях вражеской атаки на Харьков:

"Госпитализированы четыре человека, из них двое находятся в тяжелом состоянии, двое - в среднем. Еще двум пострадавшим оказали медицинскую помощь амбулаторно. Будут обследованы все помещения детсада, поскольку разрушения довольно значительные. Сейчас все службы работают на местах: ГСЧС, экстренная медицинская помощь, Национальная полиция", - добавил он.

Атака на Харьков 22 октября - что известно

Напомним, Главред писал, что около 10:52 22 октября в Харькове прогремел взрыв. Городской голова Игорь Терехов подтвердил написал, что произошло попадание в Холодногорском районе.

Позже стало известно, что враг попал в детский сад. Один человек погиб в результате удара, а еще пять получили ранения. Сейчас количество пострадавших возросло.

Впоследствии атаку РФ на Харьков прокомментировал президент Владимир Зеленский. он отметил, что нет и не может быть никакого оправдания удара дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет.

О персоне: Олег Синегубов Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

