Украину накроют дожди и похолодание: где резко испортится погода

Диденко предупреждает, что резкая смена погоды может повлиять на самочувствие.

Прогноз погоды на 23 октября / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 23 октября

В какие регионы "заглянет" тепло

В четверг, 23 октября, в Украине будет тепло. Температура воздуха составит +11...+16 градусов, а в Крыму разогреет до +18 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, только на северо-востоке будет прохладнее. Там стоит ожидать +7...+9 градусов.

Диденко добавила, что осадки 23 октября маловероятны.

Разве что ночью и утром в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях местами возможен небольшой дождь.

"Ветер юго-восточный усилится до 10-14 метров в секунду на западе, севере и в центре Украины", - написала синоптик.

Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Киеве 23 октября

По прогнозу Диденко, в Киеве 23 октября ночью и утром возможен местами незначительный дождь. Днем осадков не прогнозируется.

Столбики термометров в столице будут показывать до +14 градусов.

Прогноз погоды на завтра/ фото: meteoprog

Когда в Украину придет похолодание и дожди

Синоптик предупредила, что 24-25 октября по Украине пройдут дожди, связанные с циклоном над Северным морем и его атмосферными фронтами.

"Изменение погоды, колебания атмосферного давления, облачность и холод в помещениях могут повлиять на состояние здоровья или настроение", - отметила Диденко.

Прогноз погоды на 24 октября / фото: meteoprog

Как писал Главред, в течение этой недели украинцы могут ожидать небольшого потепления, однако синоптики предупреждают - до конца октября температурный фон снова может снизиться.

Тем временем синоптик Наталья Диденко отмечала, что погода в Украине в среду, 22 октября, будет без каких-то особых осадков, но возможны заморозки.

О заморозках в восточных областях предупреждали и в Укргидрометцентре. В этих регионах на 23 октября объявили штормовое предупреждение.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

