Украину накроют дожди и похолодание: где резко испортится погода

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 23 октября
- В какие регионы "заглянет" тепло
В четверг, 23 октября, в Украине будет тепло. Температура воздуха составит +11...+16 градусов, а в Крыму разогреет до +18 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, только на северо-востоке будет прохладнее. Там стоит ожидать +7...+9 градусов.
Диденко добавила, что осадки 23 октября маловероятны.
Разве что ночью и утром в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях местами возможен небольшой дождь.
"Ветер юго-восточный усилится до 10-14 метров в секунду на западе, севере и в центре Украины", - написала синоптик.
Погода в Киеве 23 октября
По прогнозу Диденко, в Киеве 23 октября ночью и утром возможен местами незначительный дождь. Днем осадков не прогнозируется.
Столбики термометров в столице будут показывать до +14 градусов.
Когда в Украину придет похолодание и дожди
Синоптик предупредила, что 24-25 октября по Украине пройдут дожди, связанные с циклоном над Северным морем и его атмосферными фронтами.
"Изменение погоды, колебания атмосферного давления, облачность и холод в помещениях могут повлиять на состояние здоровья или настроение", - отметила Диденко.
