Придет внезапное похолодание и усилятся дожди: объявлено штормовое предупреждение

Во многих областях синоптики объявили II уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 22 октября / фото: pixabay

Погода в Украине 22 октября будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 23 октября. В восточных областях из-за заморозков 0-3 градуса объявили II уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 22 октября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 22 октября тепло будет в южный и западных областях. Там температура воздуха повысится до 12-16 градусов тепла. Ночью при прояснениях возможны заморозки.

Дожди завтра пройдут локально в Харьковской, Луганской, Черкасской, Ровенской и вечером в Киевской области.

24-25 октября погода ухудшится. В эти дни ожидаются дожди и сильный ветер.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 22 октября

В Украине 22 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в восточных и центральных областях. Ветер будет северо-западным с переходом на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, на крайнем западе и юге страны до 15°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -1

По данным meteoprog, 22 октября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до +6...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +4...+9 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 22 октября / фото: meteoprog

Погода 22 октября в Киеве

В Киеве 22 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем около 10°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 22 октября / фото: meteoprog

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

