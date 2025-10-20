Погода готовит сюрприз: в Украину идет ощутимое потепление, но есть нюанс

Тепло возвращается, но не во все регионы.

https://glavred.info/synoptic/pogoda-gotovit-syurpriz-v-ukrainu-idet-oshchutimoe-poteplenie-no-est-nyuans-10707881.html Ссылка скопирована

Синоптик сказала, какой будет погода в Украине завтра / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда придет потепление

В каких регионах пройдут дожди

Какой будет погода в Киеве

Погода в Украине во вторник, 21 октября, изменится - в страну придет потепление. Детальный прогноз погоды на завтра озвучила синоптик Наталья Диденко.

Завтра температура воздуха в течение дня составит +9...+13 градусов, на юге и западной части ожидается от +10 до +15 градусов. И только на северо-востоке еще будет прохладно, днем - от ​​+7 до +9 градусов.

видео дня

"В ближайшую ночь холоднее всего будет в западных областях, заморозки 0-5 градусов, на остальной территории Украины ночью ожидается +1...+6 градусов, при прояснениях, при безоблачной погоде вероятны заморозки 0-3 градуса", - написала Диденко в Telegram.

Дожди пройдут в восточных регионах, в Черкасской области, в Днепре с районами, на Сумщине и Полтавщине. На остальной территории Украины без осадков, на западе - солнечно.

Погода в Украине 21 октября / meteo.gov.ua

Погода в Киеве

В Киеве во вторник осадков не ожидается. Ближайшей ночью температура воздуха составит +2...+6 градусов, завтра днем ​​потеплеет до +10 градусов. Далее на неделе будет еще теплее.

"До 1 ноября ожидаются периоды с потеплением на улицах. А там и до отопления централизованного недалеко", - добавила синоптик.

Погода на сегодня

20 октября по территории Киевщины и Киева будет облачно. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют дождь, ночью - местами с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем ​​4-9°; в Киеве ночью 2-4 ° тепла, днем ​​7-9 °.

Сегодня в Украине кроме западных областей ожидаются умеренные дожди, ночью - местами с мокрым снегом, на юге и востоке местами ожидается небольшой дождь.

В северных областях ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в западных областях заморозки в воздухе 0-4°; днем 4-9° тепла.

Погода в Украине 20 октября / Фото: facebook.com/UkrHMC

Тем временем горные спасатели Прикарпатья сообщили, что на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах утром 20 октября 2025 года температура воздуха опустилась до 8° ниже нуля. На вершине – ясно.

"По состоянию на 8:40 20 октября 2025 на горе Поп Иван Черногорский - ясно. Ветер - западный, 6 метров в секунду, температура воздуха - 8° мороза", - говорится в сообщении.

Прогнозируется, что 21 октября синоптики прогнозируют понижение температуры до -1°...-7°C в большинстве регионов, а в западных областях могут быть заморозки в воздухе до -3°C.

В Карпатах сегодня зафиксировали уже -8°С / Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине в течение недели, 20-26 октября, будет неустойчивой. Ожидается много осадков и значительные колебания температуры воздуха. В начале недели будет похолодание, когда температура воздуха снизится ниже 0 градусов. До конца недели во всех областях будут дожди.

Ранее климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред