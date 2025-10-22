ВСУ освободили Кучеров Яр и взяли в плен более 50 оккупантов - подробности

Подразделения Десантно-штурмовых войск вернули контроль над поселком на Покровском направлении.

ВСУ освободили Кучеров Яр / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 93-я ОМБр Холодный Яр

Главное:

ВСУ освободили населенный пункт Кучеров Яр

В ходе операции более 50 оккупантов взяты в плен

За сутки на Покровском направлении произошло 20 столкновений

ВСУ восстановили контроль над населенным пунктом Кучеров Яр на Покровском направлении. Над поселком снова взвился украинский флаг. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Населенный пункт россияне захватили во время прорыва к Доброполью. Контроль над поселком восстановили подразделения Десантно-штурмовых войск, в частности 132-й отдельный разведывательный батальон.

В ДШВ добавили, что в ходе операции украинские защитники взяли в плен более 50 российских оккупантов.

Над Кучеровым Яром взвился флаг Украины - видео:

Флаг Украины снова развевается над Кучеровым Яром / Фото: скриншот

По данным Генштаба, за последние сутки на Покровском направлении произошло 20 столкновений различной интенсивности. Бои произошли вблизи населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономичное, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое и Филия. По состоянию на 16:12, продолжались пять боевых столкновений.

Ловушка для РФ под Добропольем

Как писал Главред, во время боев вблизи Доброполья российская армия потеряла около 10 тысяч человек живой силы, а также оказалась в двух зонах окружения, из которых оккупанты не могут выйти. Об этом изданию The Economist рассказал подполковник Арсен "Лемко" Димитрик из первого корпуса Нацгвардии.

По его словам, российские войска проводили массированные механизированные штурмы, во время которых украинские подразделения уничтожили около 50 бронемашин противника. В точке прорыва под Добропольем сначала было около сотни вражеских солдат, сейчас их "меньше сотни".

"Они оказались в ловушке в двух "кольцах". Не ожидаю, что россияне продержатся еще долго", - цитирует слова командира издание.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, на Северо-Слобожанском направлении украинские спецназовцы провели успешную операцию. Бойцы группы "А" 1-го отряда 144-го центра ССО уничтожили 13 российских военных.

Также 20 октября Силы обороны Украины отбили масштабный штурм российских оккупантов на Ореховском направлении, нанеся врагу значительные потери в живой силе и технике. Наступление россиян велось на села Малая Токмачка и Новоандреевка.

Кроме этого, Россия полгода готовила механизированные штурмы на Малую Токмачку в Запорожской области, используя осеннюю погоду для прикрытия техники и FPV-дронов. Украинские защитники уничтожают колонны врага.

