Украинские бойцы отбили масштабный штурм РФ: где удалось 'перемолоть' врага

Несмотря на массированное наступление врага, ни одна позиция ВСУ не потеряна.

ВСУ отбили вражеский штурм под Ореховом / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот из видео

Главное:

ВСУ отбили масштабный штурм оккупантов на Ореховском направлении

Украинские бойцы нанесли врагу значительные потери

В понедельник, 20 октября, Силы обороны Украины отбили масштабный штурм российских оккупантов на Ореховском направлении. Захватчикам были нанесены значительные потери в живой силе и технике. Об этом сообщают в пресс-службе Сил обороны юга.

По данным военных, вражеское наступление происходило в двух основных направлениях - на села Малая Токмачка и Новоандреевка. В штурме участвовали подразделения 71-го и 503-го мотострелковых полков российской армии - всего до двух рот с бронетехникой.

видео дня

Аэроразведка зафиксировала движение 11 боевых бронированных машин, 1 танка, 10 мотоциклов и до 120 пеших оккупантов. Украинские воины встретили врага плотным огнем дронов, артиллерии и пехоты, в результате чего значительная часть российской техники была уничтожена.

На Новоандреевском направлении было уничтожено 6 ББМ и 8 мотоциклов, еще 5 ББМ и 1 танк повреждены.

Общие потери техники российских оккупантов на границе зон ответственности 65-й и 118-й бригад превысили 25 единиц - преимущественно благодаря эффективным действиям операторов ударных дронов.

Вражескому десанту не удалось прорваться к позициям украинских защитников.

Несмотря на массированное наступление, ни одна позиция ВСУ не потеряна, а потерь среди украинских защитников нет.

Как украинские бойцы отражали вражеский штурм - смотрите видео:

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, на Северо-Слобожанском направлении украинские защитники провели специальные действия, в результате которых подтверждено уничтожение 13 российских военных.

Тем временем на Лимано-Купянском направлении фиксируется значительная активизация врага, который задействовал большое количество опытных подразделений и начал массированно использовать технику. Боец 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины сообщил, что это направление остается одним из самых тяжелых.

Военный обозреватель Богдан Мирошников предположил, что в случае захвата города Купянск в Харьковской области россияне получают возможность захватить Волчанск, расположенный на севере Харьковщины, а также продвинуться к линии Изюм-Балаклея.

Читайте также:

Об источнике: Силы обороны юга Силы обороны Юга - это объединение подразделений Вооруженных сил Украины, предназначенное для защиты южного региона страны, включающего Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и частично соседние территории. Оно состоит из механизированных, артиллерийских, танковых, разведывательных, противовоздушных, спецназа и других формирований, а также авиационных и радиолокационных подразделений.

