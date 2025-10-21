Украинские бойцы отбили масштабный штурм РФ: где удалось 'перемолоть' врага

Главное:
- ВСУ отбили масштабный штурм оккупантов на Ореховском направлении
- Украинские бойцы нанесли врагу значительные потери
В понедельник, 20 октября, Силы обороны Украины отбили масштабный штурм российских оккупантов на Ореховском направлении. Захватчикам были нанесены значительные потери в живой силе и технике. Об этом сообщают в пресс-службе Сил обороны юга.
По данным военных, вражеское наступление происходило в двух основных направлениях - на села Малая Токмачка и Новоандреевка. В штурме участвовали подразделения 71-го и 503-го мотострелковых полков российской армии - всего до двух рот с бронетехникой.
Аэроразведка зафиксировала движение 11 боевых бронированных машин, 1 танка, 10 мотоциклов и до 120 пеших оккупантов. Украинские воины встретили врага плотным огнем дронов, артиллерии и пехоты, в результате чего значительная часть российской техники была уничтожена.
На Новоандреевском направлении было уничтожено 6 ББМ и 8 мотоциклов, еще 5 ББМ и 1 танк повреждены.
Общие потери техники российских оккупантов на границе зон ответственности 65-й и 118-й бригад превысили 25 единиц - преимущественно благодаря эффективным действиям операторов ударных дронов.
Вражескому десанту не удалось прорваться к позициям украинских защитников.
Несмотря на массированное наступление, ни одна позиция ВСУ не потеряна, а потерь среди украинских защитников нет.
Как украинские бойцы отражали вражеский штурм - смотрите видео:
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, на Северо-Слобожанском направлении украинские защитники провели специальные действия, в результате которых подтверждено уничтожение 13 российских военных.
Тем временем на Лимано-Купянском направлении фиксируется значительная активизация врага, который задействовал большое количество опытных подразделений и начал массированно использовать технику. Боец 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины сообщил, что это направление остается одним из самых тяжелых.
Военный обозреватель Богдан Мирошников предположил, что в случае захвата города Купянск в Харьковской области россияне получают возможность захватить Волчанск, расположенный на севере Харьковщины, а также продвинуться к линии Изюм-Балаклея.
Об источнике: Силы обороны юга
Силы обороны Юга - это объединение подразделений Вооруженных сил Украины, предназначенное для защиты южного региона страны, включающего Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и частично соседние территории. Оно состоит из механизированных, артиллерийских, танковых, разведывательных, противовоздушных, спецназа и других формирований, а также авиационных и радиолокационных подразделений.
