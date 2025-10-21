Трамп резко отменил встречу с Путиным в Будапеште - первые подробности

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, которая была запланирована в Будапеште, не состоится. Планирование саммита внезапно приостановили. Это подтвердил журналист Гарретт Хааке.
Отмечается, что накануне госсекретарь США Рубио и Сергей Лавров провели телефонный звонок. Он хоть и был продуктивным, но стороны еще не готовы к переговорам.
"Первый телефонный разговор между сенатором Рубио и министром иностранных дел Лавровым был "продуктивным", но президент США считает, что обе стороны еще не готовы к переговорам, чтобы оправдать их проведение именно сейчас", - написал он.
Новость доказывается...
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред