Трамп резко отменил встречу с Путиным в Будапеште - первые подробности

Планирование саммита Дональда Трампа и Владимира Путина временно приостановили.

Трамп отменил встречу с Путиным

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, которая была запланирована в Будапеште, не состоится. Планирование саммита внезапно приостановили. Это подтвердил журналист Гарретт Хааке.

Отмечается, что накануне госсекретарь США Рубио и Сергей Лавров провели телефонный звонок. Он хоть и был продуктивным, но стороны еще не готовы к переговорам.

"Первый телефонный разговор между сенатором Рубио и министром иностранных дел Лавровым был "продуктивным", но президент США считает, что обе стороны еще не готовы к переговорам, чтобы оправдать их проведение именно сейчас", - написал он.

