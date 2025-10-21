Потеря Купянска откроет дорогу в украинский тыл: куда РФ сможет продвинуться

Кратко:
- Захват Купянска откроет РФ путь к Волчанску
- Потеря Купянска может привести к обвалу обороны на северо-восточном направлении
- Сейчас продвижение российских войск не зафиксировано, но ситуация напряженная
В случае захвата города Купянск в Харьковской области россияне получают возможность захватить Волчанск, расположенный на севере Харьковщины, а также продвинуться к линии Изюм-Балаклея. Об этом рассказал 21 октября военный обозреватель Богдан Мирошников.
По его словам, ВС РФ смогут захватить Волчанск, двигаясь с фланга, в случае захвата Купянска.
"Если Купянск не спасти — враг получит возможность захватить полностью Волчанск (двигаясь с фланга) и продвигаться к линии Изюм-Балаклея прямо через наш тыл", — считает Мирошников.
По его словам, положительным моментом является тот факт, что к Купянску снова приковано внимание общества. Как отмечает Мирошников, внимание возвращается почему-то только тогда, когда возникают "очевидные проблемы".
Сейчас в Купянске зона контроля российской армии не увеличилась за последние несколько дней.
"То, что вылезло в медиапространство, — результат предыдущих проблем и продвижений врага", — отметил обозреватель.
В то же время он выразил надежду на то, что Купянск будет спасен, поскольку шансы на это еще есть.
Что происходит в Купянске
20 октября боец 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины заявил, что на Лимано-Купянском направлении фиксируется значительная активизация врага, который задействовал большое количество опытных подразделений и начал массированно использовать технику.
По его словам, это направление остается одним из самых тяжелых.
Как писал Главред со ссылкой на DeepState, российские оккупационные войска в Купянске на Харьковщине расширили контроль в центральной части города. Ситуация остается напряженной - группы, которые проникали в город в течение последних четырех недель, нарастили количество пехоты и пытаются продвинуться в его южную часть.
Отмечается, что Силы обороны неоднократно уничтожали врага в районе поворота с автодороги Р-79 на Садки. Конечная цель противника - инфильтроваться к переправе в Купянске-Узловом.
Ситуация на фронте - последние новости
За последние месяцы ситуация на востоке Украины "кардинально изменилась", пишет The Economist. Город Константиновка пока не находится под реальной угрозой захвата в ближайшее время. В то же время постепенное продвижение оккупантов усложняет ситуацию в соседней Дружковке. Часть главной дороги в Изюм стала уязвимой для атак дронов, из-за чего движение транспорта перенаправлено на объездные маршруты.
На днях диверсионно-разведывательная группа страны-агрессора России на днях сумела прорваться в центр Покровска. Об этом сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск.
Информация о якобы высадке или прорыве оккупантов в районе Херсона является провокацией. Пророссийские ресурсы распространили ее, чтобы спровоцировать панику и ввести в заблуждение местных жителей. Об этом заявило командование 34-й отдельной бригады береговой обороны 30-го корпуса морской пехоты.
Другие новости:
- Российские КАБы теперь летят гораздо дальше - в ГУР предупредили о новой угрозе
- "Мы оперируем фактами": в ГУР рассказали, когда реально ожидать завершения войны
- Харьков подвергся атаке КАБами: повреждены десятки домов, есть пострадавшие
О персоне: Богдан Мирошников
Блогер, военный корреспондент.
Мирошников родом из Горловки. Закончил Мариупольский государственный университет. Изучал международные отношения.
Сейчас живет в Киеве.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред