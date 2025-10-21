Укр
Потеря Купянска откроет дорогу в украинский тыл: куда РФ сможет продвинуться

Анна Ярославская
21 октября 2025, 08:51
322
Сейчас в Купянске зона контроля российской армии не увеличилась за последние несколько дней.
Купянск, ВСУ
Потеря Купянска откроет врагу дорогу в украинский тыл / Коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Кратко:

  • Захват Купянска откроет РФ путь к Волчанску
  • Потеря Купянска может привести к обвалу обороны на северо-восточном направлении
  • Сейчас продвижение российских войск не зафиксировано, но ситуация напряженная

В случае захвата города Купянск в Харьковской области россияне получают возможность захватить Волчанск, расположенный на севере Харьковщины, а также продвинуться к линии Изюм-Балаклея. Об этом рассказал 21 октября военный обозреватель Богдан Мирошников.

По его словам, ВС РФ смогут захватить Волчанск, двигаясь с фланга, в случае захвата Купянска.

"Если Купянск не спасти — враг получит возможность захватить полностью Волчанск (двигаясь с фланга) и продвигаться к линии Изюм-Балаклея прямо через наш тыл", — считает Мирошников.

По его словам, положительным моментом является тот факт, что к Купянску снова приковано внимание общества. Как отмечает Мирошников, внимание возвращается почему-то только тогда, когда возникают "очевидные проблемы".

Сейчас в Купянске зона контроля российской армии не увеличилась за последние несколько дней.

"То, что вылезло в медиапространство, — результат предыдущих проблем и продвижений врага", — отметил обозреватель.

В то же время он выразил надежду на то, что Купянск будет спасен, поскольку шансы на это еще есть.

Скриншот

Что происходит в Купянске

20 октября боец 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины заявил, что на Лимано-Купянском направлении фиксируется значительная активизация врага, который задействовал большое количество опытных подразделений и начал массированно использовать технику.

По его словам, это направление остается одним из самых тяжелых.

Как писал Главред со ссылкой на DeepState, российские оккупационные войска в Купянске на Харьковщине расширили контроль в центральной части города. Ситуация остается напряженной - группы, которые проникали в город в течение последних четырех недель, нарастили количество пехоты и пытаются продвинуться в его южную часть.

Отмечается, что Силы обороны неоднократно уничтожали врага в районе поворота с автодороги Р-79 на Садки. Конечная цель противника - инфильтроваться к переправе в Купянске-Узловом.

Купянск Инфографика
Купянск - что о нем известно / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

За последние месяцы ситуация на востоке Украины "кардинально изменилась", пишет The Economist. Город Константиновка пока не находится под реальной угрозой захвата в ближайшее время. В то же время постепенное продвижение оккупантов усложняет ситуацию в соседней Дружковке. Часть главной дороги в Изюм стала уязвимой для атак дронов, из-за чего движение транспорта перенаправлено на объездные маршруты.

На днях диверсионно-разведывательная группа страны-агрессора России на днях сумела прорваться в центр Покровска. Об этом сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск.

Информация о якобы высадке или прорыве оккупантов в районе Херсона является провокацией. Пророссийские ресурсы распространили ее, чтобы спровоцировать панику и ввести в заблуждение местных жителей. Об этом заявило командование 34-й отдельной бригады береговой обороны 30-го корпуса морской пехоты.

О персоне: Богдан Мирошников

Блогер, военный корреспондент.

Мирошников родом из Горловки. Закончил Мариупольский государственный университет. Изучал международные отношения.

Сейчас живет в Киеве.

война в Украине Купянск Харьковская область новости Украины новости Украины и мира война России и Украины
