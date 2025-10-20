В РФ заявили о 'прорыве' возле Херсона - ВСУ раскрыли реальное положение дел

Командование 34-й отдельной бригады береговой обороны прокомментировало информацию о якобы высадке оккупантов в районе Херсона.

Главное:

Информация о прорыве оккупантов в районе Херсона - провокация РФ

Села Антоновка, Садовое и город Херсон полностью контролируют ВСУ

Переправа через Днепр для врага невозможна

Информация о якобы высадке или прорыве оккупантов в районе Херсона является провокацией. Пророссийские ресурсы распространили ее, чтобы спровоцировать панику и ввести в заблуждение местных жителей. Об этом заявило командование 34-й отдельной бригады береговой обороны 30-го корпуса морской пехоты.

По словам командования, бригада крепко держит свои позиции. Населенные пункты Антоновка, Садовое и город Херсон находятся под полным контролем украинских подразделений. Также военные отметили, что река Днепр находится под надежным контролем сил и огневых средств 34-й отдельной бригады.

"Любые попытки подхода к Днепру с противоположного берега оперативно пресекаются - противник не имеет тактических или стратегических успехов, переправа через реку в текущих условиях для него невозможна", - говорится в сообщении.

Командование бригады призвало не поддаваться слухам и доверять только официальным сообщениям.

"Мы держим оборону и продолжаем уничтожать врага во всех его начинаниях", - добавили в бригаде.

Что говорил Сальдо

Ранее так называемый губернатор Херсонской области, коллаборационист Владимир Сальдо в комментарии пророссийским СМИ заявил, что РФ якобы контролирует часть Херсона. Он утверждает, что якобы "освобождение самого Херсона уже начато".

Сальдо приснилось, что российские войска контролируют промышленную часть города на левом берегу Днепра и поселки в низовьях реки.

Как области хочет захватить РФ - мнение эксперта

Военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал в комментарии Главреду, что оккупанты не ограничиваются Донбассом. Они нацелены на установление контроля над Запорожской областью и могут дестабилизировать ситуацию на Херсонщине.

По его словам, дестабилизация на Херсонщине возможна путем имитации масштабной десантной операции. Информационные вбросы о такой возможности уже фиксировались ранее.

"Российские войска будут пытаться прорабатывать различные сценарии. Потому что понимают: решить вопрос контроля над Донецкой областью достаточно проблематично даже военным путем", - добавил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска расширили контроль в центре Купянска на Харьковщине и пытаются продвинуться на юг города. Украинские силы неоднократно уничтожали врага возле дороги Р-79 на Садки, а над городом работает авиация, что ограничивает наступательный потенциал оккупантов.

Также президент Зеленский сообщил, что в Купянске ситуация улучшилась. По его словам, в Лимане россиян нет, все попытки прорыва ликвидированы.

Кроме этого, диверсионная группа РФ прорвалась в центр Покровска, убив нескольких гражданских возле железнодорожного вокзала. Украинские Силы обороны ликвидировали оккупантов и усилили оборону города.

