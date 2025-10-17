Армии РФ пришлось бежать: ВСУ разгромили россиян и зачистили два населенных пункта

Российская армия понесла катастрофические потери: общие безвозвратные потери составили 117 военнослужащих.

ВСУ полностью зачистили два села / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Минобороны РФ

ВСУ достигли значительного успеха на Новопавловском направлении

Воины полностью зачистили населенные пункты Алексеевка и Степное

Украинские военные продолжают демонстрировать успехи на Новопавловском направлении. Благодаря четким и слаженным действиям 214-го отдельного штурмового батальона и 5-й отдельной штурмовой бригады удалось полностью освободить населенные пункты Алексеевка и Степное. Об этом заявил начальник управления Штурмовых подразделений Валентин Манько.

Во время операции российские войска понесли существенные потери как среди личного состава, так и в технике. По словам Манько, результаты свидетельствуют о высокой эффективности украинских штурмовых действий.

Потери противника в Алексеевке:

погибло - 32 военных;

ранены - 7;

взято в плен - 3;

повреждено - 2 единицы автомобильной техники;

уничтожено - 1 единицу.

Потери врага в Степном и в лесополосе между населенными пунктами:

ликвидировано - 85 россиян;

ранены - 24;

повреждено - 6 единиц техники;

уничтожено - 5.

Всего безвозвратные потери составляют 117 человек.

Валентин Манько опроверг сообщения российских СМИ о якобы захвате Алексеевки.

"Наши войска удерживают позиции, наносят потери противнику и берут пленных", - подчеркнул он.

Эта операция стала еще одним доказательством боевого профессионализма, решимости и высокого морального духа украинских штурмовых подразделений, которые успешно возвращают под контроль Украины оккупированные территории.

Дедлайны РФ по захвату территорий - мнение эксперта

Майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман дал ответ на вопрос, суждено ли реализоваться планам Путина о захвате до конца 2026 года чуть ли не всей левобережной Украины или хотя бы четырех областей.

"Этот дедлайн постоянно отодвигается: ему нужно время до конца года, то 60 дней, которые он просил у Трампа, и так далее. Пусть себе говорит. Чем больше россияне хвастаются будущими победами, тем хуже у них дела. Это дешевый популизм, рассчитанный на короткую память. До конца этого года осталось не так много времени, и никаких своих задач Путин не решит. Уверен, что в декабре или январе он озвучит новый дедлайн - март-апрель 2026 года", - сказал Гетьман в разговоре с Главредом.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, российские пехотные подразделения ежедневно пытаются пересечь реку Оскол к северу от Купянска. Тем не менее, украинские военные успешно отбивают эти атаки. Хотя россияне усилили свои штурмовые действия, украинские защитники наносят ответные удары по противнику.

В свою очередь один из высокопоставленных чиновников Альянса объяснил, почему россияне имеют успехи на фронте. По информации НАТО, российская армия продолжает активно действовать на Покровском направлении, применяя новую тактику: они используют небольшие, подвижные мобильные группы.

В то же время бойцы "Азова" рассказали, как "филигранно" остановили наступление РФ. Россияне 16 октября организовали мощный штурм, привлекая технику, чтобы захватить Шахово и Владимировку и таким образом расширить свою зону контроля, так называемую "горловину Добропольского выступления". Однако их попытка была безуспешной.

О персоне: Валентин Манько Валентин Манько - это украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, начальник Управления штурмовых подразделений (Штурмовых войск) ВСУ. Герой Украины (2024). Родился 29 января 1981 года в селе Григорьевка (ныне - Бунчужное), Днепропетровской области. С началом российско-украинской войны в 2014 году добровольно ушел на фронт, командовал подразделением в составе ДУК "Правый сектор", а затем создал собственный добровольческий отряд. В дальнейшем Манько стал командиром 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, который отличился на фронтах Донецкой и Харьковской областей. В 2025 году назначен начальником вновь созданного Управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины. Известен как инициатор развития штурмовых войск - нового рода сил, специализирующихся на прорыве обороны противника и ведении ближних боев. Награжден орденом "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм в боях против российских оккупантов.

