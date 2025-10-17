Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Мирное соглашение между Киевом и Москвой: в США сделали интригующее заявление

Даяна Швец
17 октября 2025, 11:41
262
В Штатах заверили, что "существует несоответствие ожиданий, когда россияне склонны думать, что на поле боя они справляются лучше, чем есть на самом деле".
Зеленский, Трамп, Путин
В США раскрыли, как развиваются переговоры о мире / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

О чем заявил Вэнс:

  • Для достижения мира нужна готовность обеих сторон к заключению соглашения
  • Урегулирование все еще возможно, но потребует "гораздо больше работы"

США рассказали, учитывая усилия Вашингтона, достижима ли сейчас мирная договоренность между Украиной и Россией. Об этом сообщил в интервью вице-президента США Джей Ди Венса изданию Newsmax.

Он не исключает возможности мира, хотя признает, что путь к нему будет сложным и займет много времени.

видео дня

Политик отметил, что война продолжается, хотя дипломатические усилия продолжаются уже не один месяц. Главная причина - ни одна из сторон, к сожалению, не демонстрирует реальной готовности сесть за стол переговоров и заключить соглашение.

"Энергичная дипломатия президента Соединенных Штатов не может заставить людей перейти границу дистанции в один ярд, в конце концов должны быть две стороны, которые готовы заключить соглашение", - подчеркнул Вэнс.

По его словам, несмотря на активную работу американской дипломатии, ни Киев, ни Москва пока не находятся в той точке, где можно говорить о компромиссе.

"И сейчас, при всей нашей работе, а мы будем продолжать ее выполнять, россияне и украинцы просто не на том этапе, когда могут заключить соглашение", - отметил вице-президент.

Вместе с тем, он не исключает, что шанс на мир остается, хотя путь к нему будет сложным и потребует времени.

"Я думаю, что существует фундаментальное несоответствие ожиданий, когда россияне склонны думать, что они справляются на поле боя лучше, чем есть на самом деле", - добавил Вэнс.

По мнению американского политика, именно ошибочное представление Кремля о собственных успехах затрудняет любой прорыв в переговорах. Он признал, что, несмотря на некоторый прогресс, серьезных предпосылок для мира пока нет.

Манипуляции Путина и какой будет реакция Трампа - мнение эксперта

Украинский правовед Александр Мережко ответил, удовлетворит ли президента США ситуация, если Путин только для вида согласится на переговоры.

"Они это хорошо понимают, но открыто признают это, или будут делать вид, что не понимают - для меня открытый вопрос. В политике иногда бывает так, что все хорошо понимают ситуацию, но делают вид, что не понимают. Поэтому у меня нет не это ответа. Главное - результаты. Для политиков важны не столько слова, сколько действия. Только таким образом можно оценить, что происходит", - говорит эксперт в разговоре с Главредом.

В то же время, по словам Мережко, он пока настроен скептически, но надеется на несколько вещей:

  • Во-первых, что Трамп будет продавать оружие для нас, и европейцы будут финансировать это без дополнительных условий по его использованию.
  • Во-вторых, что Трамп введет санкции, которые обещал.
  • В-третьих, что он окончательно поймет: с Путиным бесперспективно вести переговоры, надеяться на компромисс или соблюдение договоренностей.
  • И что единственный выход - максимально усиливать давление.

Встреча Трампа и Зеленского - что известно

Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Глава государства запланировал встречи с представителями энергетических и оборонных компаний, а также с президентом США Дональдом Трампом. Уже 17 октября Трамп примет Зеленского в Белом доме.

По сообщению издания Axios, лидеры Соединенных Штатов и Украины будут обсуждать вопрос, какое вооружение стоит передать Киеву, включая возможность предоставления ракет Tomahawk.

В то же время 16 октября президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, а затем объявил о предстоящей встрече с ним в Венгрии. Эта новость стала неожиданностью для президента Украины Владимира Зеленского.

Больше международных новостей:

Об источнике: Newsmax

Newsmax, Inc. (или Newsmax.com, ранее известная как NewsMax) - американская компания, занимающаяся кабельными новостями, политическими комментариями и цифровыми медиа, основанная Кристофером Радди в 1998 году. Его по-разному описывают как консервативный, правый и ультраправый.

Newsmax запустил Newsmax TV в июне 2014 года для 35 миллионов абонентов спутникового телевидения через DirecTV и Dish Network. По состоянию на май 2019 года сеть утверждала, что охватывает около 70 миллионов домохозяйств через кабельное телевидение. Средняя недельная аудитория Newsmax TV составляла 319 000 человек по состоянию на апрель 2025 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США ВСУ Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин мирное урегулирование новости Украины война России и Украины мирные переговоры Джей Ди Вэнс
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м

12:25Интервью
"Дружественный огонь": россияне сбили собственный самолет над Крымом, подробности

"Дружественный огонь": россияне сбили собственный самолет над Крымом, подробности

12:19Фронт
Мирное соглашение между Киевом и Москвой: в США сделали интригующее заявление

Мирное соглашение между Киевом и Москвой: в США сделали интригующее заявление

11:41Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Сколько продлятся отключения света в Украине: в Укрэнерго дали ответ

Сколько продлятся отключения света в Украине: в Укрэнерго дали ответ

"Вытаскивали из дома престарелых": что произошло с Кларой Новиковой

"Вытаскивали из дома престарелых": что произошло с Кларой Новиковой

Доллар и евро резко полетели вниз: появился новый курс валют на 17 октября

Доллар и евро резко полетели вниз: появился новый курс валют на 17 октября

"Уже слышать не могу": Андрей Данилко резко высказался про украинских артистов

"Уже слышать не могу": Андрей Данилко резко высказался про украинских артистов

Последние новости

12:44

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

12:43

После громкого скандала: Татьяна Брухунова бросила детей и Петросяна

12:25

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мВидео

12:19

"Дружественный огонь": россияне сбили собственный самолет над Крымом, подробностиВидео

12:11

Когда переводят часы на зимнее время 2025: известна дата

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - МережкоХочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко
11:46

"Прошло 10 лет": Наталья Могилевская растрогала встречей со звездой "Голос.Дети"Видео

11:41

Мирное соглашение между Киевом и Москвой: в США сделали интригующее заявление

11:34

Зачем Путину мирные переговоры и есть ли в них смысл: Мережко назвал мотивы Кремля

11:30

Полякова требует поменять правила Нацотбора на Евровидение-2026 и пригрозила судом - детали скандалаВидео

Реклама
11:23

В Украину придут затяжные дожди: скоро температура упадет до -2 градусов

11:00

Украинцам разрешили не платить за одну из коммуналок: что известно и какие условия

10:58

Как одежда из секонд-хенда влияет на человека: мольфар предупредил об опасностиВидео

10:38

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новости, Ракам - рисковать

10:35

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

10:13

В РФ рассказали, как Кристина Орбакайте опозорилась в Израиле

10:12

Пережила сложную операцию: 91-летняя Брижит Бардо попала в больницу

10:10

Украинцам начали начислять 5 тысяч грн надбавок к пенсии: кто получит

10:09

Более 30 "прилетов": РФ била дронами и КАБами по Сумам, Херсону, Кривому Рогу

09:52

По Украине распространяются экстренные отключения света - список областей

09:33

Золото Полуботка может быть до сих пор в Украине - где оно и какое на нем проклятиеВидео

Реклама
09:30

Трамп угрожает Путину Tomahawk: что за этим стоитмнение

09:29

Заставит Россию прекратить войну: в Генштабе заявили о позитивных сигналах

09:25

Зеленский застигнут врасплох, Трамп внезапно включил Путина в свою повестку - Axios

08:57

"Разбиты горем и в отчаянии": умер сооснователь группы Kiss

08:36

Повреждения энергетики и пожары: россияне атаковали Кривой Рог, что известно

08:21

Трамп отложил введение санкций против РФ: в чем причина

07:37

Ночные "прилеты" в Крыму и Донецке: горит нефтебаза и склады боеприпасовВидео

07:00

"Третьей мировой не будет": Трамп пообещал завершить войну в Украине

06:10

Что на самом деле остановит войну?мнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с туристами за 41 секунду

05:34

Гороскоп на завтра 18 октября: Скорпионам - приятная работа, Ракам - срыв планов

05:09

Не выбрасывать в мусорку: ученые нашли необычное применение кофейной гущеВидео

04:30

"Отсутствуют несколько органов": Янина Соколова сделала признание о здоровье

04:16

Первая работа 5-летнего принца: как отреагировали принц Уильям и Кейт Миддлтон

03:30

Как готовить с фольгой в аэрогриле: лайфхаки и ошибки, которых стоит избегать

03:02

Как коты управляют вниманием хозяина без единого звука: специалисты раскрыли хитростьВидео

02:31

Новый метод против деменции: врачи не верили, пока не увидели результаты

01:31

Ракетная интрига с новым поворотом: Трамп сделал заявление по "Tomahawk" для Украины

01:30

Беременная Марина Бех-Романчук показала, как прячет животик

00:46

Что скрывает разговор Трампа и Путина: дойдут ли Tomahawk до Украины - Reuters

Реклама
00:02

Двигатель можно очень быстро "убить": каких оборотов водителям следует избегать

16 октября, четверг
23:56

Пойдет ли Усик в политику: чемпион мира раскрыл планы после бокса

23:51

Сияющая кожа лица: что нужно съесть для красотыВидео

23:09

"Козырь" Зеленского: что может убедить Трампа предоставить необходимое оружие

23:05

Зеленский сделал заявление перед переговорами с Трампом - чего ждатьВидео

22:32

Как погладить вещи без утюга: рабочие лайфхаки

22:21

Россия переходит на новый формат мобилизации - что изменилосьВидео

22:16

Сильный мороз и снег: синоптики назвали дату внезапного похолодания

22:13

Может остаться без руки: путинистка Успенская нарушила режим после операции

22:12

Зимние или всесезонные шины: эксперты раскрыли, как они ведут себя на дороге

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять