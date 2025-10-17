Мирное соглашение между Киевом и Москвой: в США сделали интригующее заявление

В Штатах заверили, что "существует несоответствие ожиданий, когда россияне склонны думать, что на поле боя они справляются лучше, чем есть на самом деле".

В США раскрыли, как развиваются переговоры о мире / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

О чем заявил Вэнс:

Для достижения мира нужна готовность обеих сторон к заключению соглашения

Урегулирование все еще возможно, но потребует "гораздо больше работы"

США рассказали, учитывая усилия Вашингтона, достижима ли сейчас мирная договоренность между Украиной и Россией. Об этом сообщил в интервью вице-президента США Джей Ди Венса изданию Newsmax.

Он не исключает возможности мира, хотя признает, что путь к нему будет сложным и займет много времени.

Политик отметил, что война продолжается, хотя дипломатические усилия продолжаются уже не один месяц. Главная причина - ни одна из сторон, к сожалению, не демонстрирует реальной готовности сесть за стол переговоров и заключить соглашение.

"Энергичная дипломатия президента Соединенных Штатов не может заставить людей перейти границу дистанции в один ярд, в конце концов должны быть две стороны, которые готовы заключить соглашение", - подчеркнул Вэнс.

По его словам, несмотря на активную работу американской дипломатии, ни Киев, ни Москва пока не находятся в той точке, где можно говорить о компромиссе.

"И сейчас, при всей нашей работе, а мы будем продолжать ее выполнять, россияне и украинцы просто не на том этапе, когда могут заключить соглашение", - отметил вице-президент.

Вместе с тем, он не исключает, что шанс на мир остается, хотя путь к нему будет сложным и потребует времени.

"Я думаю, что существует фундаментальное несоответствие ожиданий, когда россияне склонны думать, что они справляются на поле боя лучше, чем есть на самом деле", - добавил Вэнс.

По мнению американского политика, именно ошибочное представление Кремля о собственных успехах затрудняет любой прорыв в переговорах. Он признал, что, несмотря на некоторый прогресс, серьезных предпосылок для мира пока нет.

Манипуляции Путина и какой будет реакция Трампа - мнение эксперта

Украинский правовед Александр Мережко ответил, удовлетворит ли президента США ситуация, если Путин только для вида согласится на переговоры.

"Они это хорошо понимают, но открыто признают это, или будут делать вид, что не понимают - для меня открытый вопрос. В политике иногда бывает так, что все хорошо понимают ситуацию, но делают вид, что не понимают. Поэтому у меня нет не это ответа. Главное - результаты. Для политиков важны не столько слова, сколько действия. Только таким образом можно оценить, что происходит", - говорит эксперт в разговоре с Главредом.

В то же время, по словам Мережко, он пока настроен скептически, но надеется на несколько вещей:

Во-первых, что Трамп будет продавать оружие для нас, и европейцы будут финансировать это без дополнительных условий по его использованию.

Во-вторых, что Трамп введет санкции, которые обещал.

В-третьих, что он окончательно поймет: с Путиным бесперспективно вести переговоры, надеяться на компромисс или соблюдение договоренностей.

И что единственный выход - максимально усиливать давление.

Встреча Трампа и Зеленского - что известно

Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Глава государства запланировал встречи с представителями энергетических и оборонных компаний, а также с президентом США Дональдом Трампом. Уже 17 октября Трамп примет Зеленского в Белом доме.

По сообщению издания Axios, лидеры Соединенных Штатов и Украины будут обсуждать вопрос, какое вооружение стоит передать Киеву, включая возможность предоставления ракет Tomahawk.

В то же время 16 октября президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, а затем объявил о предстоящей встрече с ним в Венгрии. Эта новость стала неожиданностью для президента Украины Владимира Зеленского.

